El activista y ex prisionero político Jorge Luis Artiles Montiel comparte Barrio Adentro la situación que vive la población en el centro del país, las carencias y también las protestas que protagonizan. Habla también de la resistencia y de la represión creciente en estos últimos meses.
Episodios
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noviembre 19, 2026
Germán González Rodríguez, Economista
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noviembre 18, 2026
Juan Moreno Borrego, Periodista independiente
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noviembre 17, 2026
Amelia Calzadilla, Partido Liberal Clásico Cubano
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noviembre 16, 2026
Angel Santiesteban Prats, Escritor y ex prisionero político
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noviembre 13, 2026
Juan Alberto de la Nuez, Activista de Aguada de Pasajeros
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noviembre 12, 2026
Dimas Castellanos, Analista y periodista independiente