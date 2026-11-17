La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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noviembre 17, 2026
Barrio adentro
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noviembre 16, 2026
Angel Santiesteban Prats, Escritor y ex prisionero político
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noviembre 13, 2026
Juan Alberto de la Nuez, Activista de Aguada de Pasajeros
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noviembre 12, 2026
Dimas Castellanos, Analista y periodista independiente
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noviembre 11, 2026
Ricardo Millares, Médico cubano recién exiliado
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noviembre 10, 2026
Jorge Alfonso Pita, Periodista cubano