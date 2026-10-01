“Todos los fines de semana sale un barco para Cuba”: crecen envíos de combustible desde EEUU

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Las exportaciones de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba registraron un fuerte crecimiento durante los primeros siete meses de 2026, impulsadas por operaciones comerciales destinadas al sector privado de la isla y en momentos en que Washington mantiene sanciones contra entidades estatales vinculadas al sector energético cubano.

“Todos los fines de semana sale un barco para Cuba. En menos de una semana ya está saliendo el ISO tanque del Mariel”, aseguró a Martí Noticias una empresaria cubanoamericana dedicada a este tipo de operaciones.

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones estadounidenses a Cuba de combustibles, gasolina, queroseno y aceites alcanzaron los 156,8 millones de dólares, frente a apenas 311.558 dólares durante todo el 2025, según datos recopilados por el U.S.-Cuba Trade and Economic Council. Solo en julio las ventas ascendieron a 61,1 millones de dólares.

Los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos también reflejan el aumento en volumen. Las exportaciones de crudo y productos petroleros hacia Cuba pasaron de 1.000 barriles en enero a 19.000 en febrero, 190.000 en marzo, 210.000 en abril, 476.000 en mayo y 778.000 en junio. En julio alcanzaron 3,22 millones de barriles, el nivel mensual más alto registrado en los últimos años.

La empresaria consultada, quien prefirió hablar en anonimato, explicó que parte del negocio se realiza mediante ISO tanques, contenedores diseñados para transportar líquidos a granel.

“Un ISO tanque de gasolina te puede salir entre 42.000 y 50.000 dólares, dependiendo. Hasta el Mariel. Ya tú tienes que sacar el ISO tanque hasta la refinería y de ahí se tramita hasta la gasolinera de donde usted esté, o si es de otra provincia, allá es otro proceso en Cuba”, aseguró la dueña de un negocio radicado en Orlando, Florida.

Registros comerciales consultados por Martí Noticias para este reportaje muestran cargamentos saliendo desde puertos estadounidenses, incluidos Houston y diferentes puntos de Florida y la costa del Golfo, con destino al puerto del Mariel.

El incremento se produce en un escenario de restricciones estadounidenses contra el sector energético estatal cubano. En junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a la estatal Unión Cuba-Petróleo CUPET. En septiembre, Washington añadió también a su lista de sanciones a la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo, entre otras entidades.

La OFAC, sin embargo, aclara que la identificación del sector energético cubano como susceptible de sanciones no significa que todas las personas o empresas que operen en ese sector estén automáticamente sancionadas. Las operaciones estadounidenses con Cuba continúan sujetas a las autorizaciones, prohibiciones y licencias correspondientes.

Para el analista político Miguel Cossío, el flujo de combustible debe analizarse dentro de la estrategia de Washington hacia la isla.

“Estados Unidos no quiere que la crisis humanitaria se convierta en una catástrofe humanitaria, descontrolada, que haya que tomar otra serie de medidas y, por lo tanto, se mantiene un flujo”, señaló.

Cossío sostiene además que las restricciones sobre otras fuentes de suministro han cambiado la dinámica energética de Cuba. Según su interpretación, Washington busca limitar esquemas mediante los cuales La Habana recibía petróleo de aliados como Venezuela y, al mismo tiempo, mantener determinadas vías comerciales desde Estados Unidos.

“Lo que ha hecho Estados Unidos es impedir que Cuba se haga de petróleo, como se hacía de petróleo venezolano y lo revendía a terceros países”, afirmó Cossío.

El recorrido del combustible dentro de Cuba

Una de las interrogantes está en lo que ocurre con el combustible una vez que llega a territorio cubano. Aunque los compradores finales pueden ser mipymes y otros actores privados, investigaciones periodísticas han señalado la participación de infraestructura y entidades estatales en determinadas etapas de recepción, almacenamiento o distribución. Cossío considera que esa interacción constituye uno de los puntos que merece mayor escrutinio dentro del actual esquema de sanciones.

Las recientes modificaciones estadounidenses también han ampliado las restricciones sobre determinadas transacciones directas e indirectas con entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba. La OFAC señala que las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense deben determinar si sus operaciones están autorizadas y si involucran entidades restringidas. Para Cossío, estas medidas forman parte de una política más amplia de presión sobre La Habana.

“Lo que al final del día busca Estados Unidos, y lo ha dicho el presidente Trump, es llegar a una negociación que conduzca a un cambio de política, a un cambio de régimen y a un cambio económico. Ellos están insistiendo en eso. Lo lograrán o no, esa es la gran pregunta”, afirmó el analista.

Por el momento, el combustible estadounidense que llega a Cuba mediante estas operaciones no constituye ayuda humanitaria ni un suministro subsidiado. Se trata de operaciones comerciales pagadas por compradores privados cubanos y sujetas a las regulaciones de Estados Unidos, cuyo crecimiento durante 2026 queda reflejado tanto en el valor de las ventas como en el volumen de productos petroleros enviados a la isla.