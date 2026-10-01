Cerco policial y detenciones rodean el juicio contra Anna Bensi y su madre en La Habana (+VIDEO)

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Periodistas, activistas y familiares de Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, denunciaron este jueves detenciones, vigilancia domiciliaria y restricciones de acceso al tribunal de Cojímar, en La Habana, donde está previsto el juicio contra la influencer y su madre, Caridad Silvente.

Entre los detenidos figuran David Espinosa y el pastor Rolando Fidel Pérez, conocido como El Pregonero de Cristo, y su esposa, de acuerdo con los testimonios recibidos por Martí Noticias.

“No estamos de acuerdo con el sistema político y eso no es delito”, dijo la joven antes de entrar al juicio en declaraciones a la prensa.

“Ninguno de nosotros somos unos criminales, solamente estamos expresando a través de una pantalla, que no es un arma, es un teléfono, lo que pensamos”, afirmó la joven de 21 años.

La vista estaba programada para las 10 de la mañana de este 1 de octubre. Madre e hija enfrentan una acusación por “actos contra la intimidad personal y familiar”, relacionada con la grabación y difusión de la visita de un agente a su vivienda para entregar una citación de la Seguridad del Estado.

Detenciones y vigilancia desde los días previos al juicio

Antes de ser detenido este jueves, el pastor Pérez describió a Martí Noticias un despliegue policial frente a las viviendas de integrantes del colectivo Fuera de la Caja.

“Hoy ha sido un día de una intensa represión. Todos los muchachos del equipo han tenido sus casas sitiadas con policías”, declaró.

Según su testimonio, también había agentes frente al edificio donde reside en Alamar desde la madrugada. En ese momento, esperaba poder salir hacia el tribunal junto con su esposa para acompañar a Benítez y a Silvente.

“Hay solamente tres personas que pueden entrar al tribunal y Ana Sofía y Cari desean que estemos ahí adentro”, explicó.

Pérez denunció la presencia de patrullas en las viviendas de Anthony y Alfredito Fominaya, así como la prohibición de salir impuesta a otro integrante del grupo. “Karel intentó salir y la policía le dijo que no podía salir de su casa. David fue llevado a una estación de policía”, relató.

“Todos, todos, sin excepción de ninguno de los que formamos parte de este lindo grupo, esta familia, hemos sido hoy sitiados para no salir de nuestras casas”, agregó.

Posteriormente, su hija denunció la detención del matrimonio: “Se acaban de llevar a Pregonero de Cristo y a su esposa en una patrulla esposados para la policía”.

Espinosa, por su parte, fue detenido en La Lisa después de que agentes de la Seguridad del Estado lo siguieran desde su vivienda hasta la escuela de su hijo, según denuncias difundidas en redes sociales.

La detención estaría vinculada a una acusación de supuesto robo de piezas de un triciclo. Allegados cuestionaron esa explicación y aseguraron que Espinosa no posee triciclo ni licencia de conducción.

Elmis Rivero Silvente, hermana de Benítez, confirmó a Martí Noticias que había podido comunicarse temprano con su madre y su hermana, y que ambas permanecían bajo vigilancia.

“Tienen policías abajo de la casa”, dijo y señaló que otros jóvenes que pretendían acompañarlas estaban siendo vigilados: “No los dejan salir de la casa”.

Sobre Espinosa, relató que fue detenido alrededor de las ocho de la mañana y trasladado a una estación policial en La Lisa.

“Están cerrando todas las puertas a todos los muchachos”, afirmó.

Las periodistas Camila Acosta y Yoani Sánchez también denunciaron vigilancia frente a sus viviendas. Acosta reportó un operativo de “7 u 8 personas” y aseguró que agentes sin identificación ni orden judicial le prohibieron salir. Sánchez informó que había amanecido bajo vigilancia policial.

Restricciones frente al tribunal

Michel Penichet, quien logró acercarse al tribunal, describió a Martí Noticias un entorno militarizado y restricciones para las personas que acudieron en solidaridad con las acusadas.

“En la esquina del tribunal nos permitieron llegar, no nos permiten pasar”, afirmó.

Según su relato, en los alrededores se congregaron pastores, cristianos de distintas iglesias y representantes de organizaciones de la sociedad civil. También había prensa extranjera en otra esquina.

Respaldo de iglesias y jornadas de oración

El proceso contra Benítez y su madre ha provocado expresiones de solidaridad de varias denominaciones protestantes cubanas.

Solidaridad Cristiana Mundial informó este jueves que las Asambleas de Dios, la Convención Bautista de Cuba Occidental, la Liga Evangélica de Cuba y la Iglesia Metodista de Cuba habían emitido declaraciones de respaldo.

La hermana de la joven agradeció el apoyo recibido y destacó las convocatorias religiosas dentro y fuera de la isla. “Muchísimas personas me han llamado, me están apoyando, gracias a Dios”, expresó.

También anunció que participaría al mediodía en una jornada de oración en la iglesia Estrella de Belén, en Hialeah, junto con el pastor Javier Sotolongo, por el juicio de su madre y su hermana.

El caso se originó el 10 de marzo, cuando Benítez y Silvente grabaron y difundieron la visita del suboficial del Ministerio del Interior, Yoel Leodán Rabaza Ramos, a su vivienda en Alamar. El expediente fue archivado en abril y reabierto en julio por una querella del agente, según la información aportada sobre el proceso.

Ambas permanecen bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de salida del país desde el 25 de marzo. La Fiscalía solicita dos años de limitación de libertad para cada una, mientras el querellante exige además un video de disculpa pública.

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