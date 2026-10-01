Denominaciones cristianas cubanas se unen en respaldo a Anna Bensi y su madre ante juicio en Cuba

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Varias denominaciones protestantes cubanas expresaron respaldo a la influencer cristiana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente Laffita, quienes enfrentan un juicio este 1 de octubre y una posible condena de hasta dos años de prisión.

Las declaraciones fueron emitidas por las Asambleas de Dios, la Convención Bautista de Cuba Occidental (CBCO), la Liga Evangélica de Cuba y la Iglesia Metodista de Cuba, destacó este jueves en un comunidado Solidaridad Cristiana Mundial (CWS, por sus siglas en inglés).

Las organizaciones religiosas emitieron declaraciones públicas de solidaridad y calificaron de injusto el procesamiento de ambas mujeres, acusadas de violar la privacidad de un oficial de la Seguridad del Estado tras divulgar un video relacionado con una citación oficial.

"Oramos para que este proceso sea conducido con justicia, verdad, respeto y pleno reconocimiento de la dignidad humana, garantizando asimismo el debido respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión, derechos fundamentales que permiten a toda persona expresar sus convicciones y comunicar responsablemente aquello que considera verdadero, sin temor a represalias injustas", señalaron en declaración las Asambleas de Dios.

"Como iglesia, creemos firmemente en el valor y la dignidad de toda persona, en el derecho a ser tratada con justicia y respeto, y en la importancia de que todo proceso judicial se desarrolle con las debidas garantías. Ana Sofía y Caridad son parte de nuestra familia de fe. Por ellas levantamos nuestras oraciones y pedimos que Dios les conceda fortaleza, paz y sabiduría en este momento", afirmó, por su parte, la Liga Evangélica de Cuba.

CSW pidió a las autoridades cubanas retirar los cargos y consideró inédita la manifestación conjunta de apoyo de cuatro importantes denominaciones cristianas de la isla.

La organización de derechos humanos respaldó a Anna Bensi y su madre. Su directora de incidencia para las Américas, Anna Lee Stangl, afirmó que ambas mujeres están siendo objeto de represalias por ejercer pacíficamente su libertad de expresión y pidió al régimen cubano su liberación inmediata.

Stangl destacó como inusual que cuatro importantes denominaciones cristianas cubanas emitieran declaraciones coordinadas de apoyo en este caso.

A las declaraciones citadas por CWS se unió la de la la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas (AICNOR). "Esta forma arbitraria de actuar contra creyentes cubanos no constituye un malentendido ni un hecho aislado. Resulta coherente con la línea sostenida por el mal gobierno que desgobierna Cuba por casi siete décadas", apuntó la organización en un comunicado difundido en su cuenta de Facebook.

El miércoles, la junta directiva de la CBCO publicó una declaración en la que consideró inadmisible que las dos mujeres sean condenadas a prisión y pidió respeto a sus derechos fundamentales. "No son delincuentes, atacantes, narcotraficantes, terroristas ni mercenarias… En medio de tanta impunidad criminal en Cuba, es inaceptable que sean condenadas a prisión. Por un sentido básico de justicia, no podemos, no queremos ni vamos a abandonarlas a su suerte", afirmó la organización.

"En una isla que se desmorona, marcada por el hambre, la enfermedad, la insalubridad, la escasez de agua, electricidad y medicinas, la apatía y la falta de protección policial, el encarcelamiento de estas dos mujeres inocentes y justas será la gota que colme el vaso", concluyó la CBCO, subraya en su comunicado Solidaridad Cristiana Mundial.