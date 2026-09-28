Fijan fecha de juicio contra la activista cubana Anna Bensi y su madre

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La influencer y activista cubana Anna Sofía Benítez anunció en redes sociales que el juicio contra ella y su madre, Caridad Silvente, fue fijado para el 1 de octubre.

“El abogado nos acaba de llamar que lo contactaron del tribunal para comunicarle que el juicio será el 1ero de octubre….hasta ahora”, publicó en Facebook la joven de 21 años, conocida como Anna Bensi.

Benítez llamó la atención sobre la coincidencia de la fecha con una movilización prevista en Estados Unidos. “Me resulta curioso que, para ese mismo día en que fijaron el juicio (de corre, corre y no sabemos por qué), haya una marcha organizada en Estados Unidos por la libertad de Cuba”, escribió.

El sábado 26 de septiembre, la activista había informado en un video que el juicio estaba aplazado y que aún no le habían comunicado una nueva fecha. “Ellos habían puesto fecha de juicio para el 17 de este mes, pero unos días antes nos comunican que el juicio queda aplazado por problemas personales de la jueza y al día de hoy todavía no hay fecha”, dijo entonces.

Cuba Demanda, organización que asesora legalmente a la defensa de Benítez y Silvente, denunció que el aplazamiento dispuesto por el Tribunal Municipal de La Habana del Este formaba parte de una maniobra para aumentar la presión sobre ambas.

“Están tratando de posponer la terminación de este proceso para mantener en jaque, en suspenso, autocensura, con preocupaciones y mucha presión, a Anna Bensi y a su familia”, declaró a Martí Noticias el abogado Santiago Alpízar, líder de Cuba Demanda.

Según la organización, el tribunal ha intentado llevar el caso a juicio en coordinación con la Seguridad del Estado, incluso con violaciones del procedimiento establecido en la Ley del Proceso Penal cubana.

“Una de las violaciones que ha habido en este proceso es que no se oyó la solicitud que hizo debidamente la defensa de Anna Bensi y Caridad para que se desestimara la querella por las mismas razones que había expuesto anteriormente la fiscalía de que los hechos no eran constitutivos de delitos”, afirmó Alpízar.

La fiscalía había archivado el proceso contra Benítez y su madre el 13 de abril. El caso fue reabierto el 6 de julio.

El 10 de marzo, Benítez y Silvente grabaron y publicaron, como medida de protección, la actuación del agente, que había acudido a su vivienda en Alamar para entregarles una citación de la Seguridad del Estado.

“No hay mérito ninguno para que puedan hacer el juicio, mucho menos para que puedan sancionarlas y difícilmente encontrar una razón para encarcelarlas. Es totalmente ridículo. La ley no se ocupa de ridiculeces como esa”, sostuvo Alpízar.