Aplazan juicio a influencer cubana Anna Bensi y su madre (VIDEO)

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La joven influencer y activista cubana Anna Sofía Benítez reveló que el juicio contra ella y su madre, Caridad Silvente, acusadas del supuesto delito contra la intimidad personal y familiar de un policía, fue aplazado y aún no le han comunicado una nueva fecha.

"Ellos habían puesto fecha de juicio para el 17 de este mes, pero unos días antes nos comunican que el juicio queda aplazado por problemas personales de la jueza y al día de hoy todavía no hay fecha", dijo Benítez en un video que publicó este sábado en su perfil de Facebook.

Anna Bensi, como se identifica en las redes sociales, explicó que el agente policial, el suboficial Yoel Leodán Rabaza Ramos, se mantiene pidiendo que ellas hagan un video con una disculpa pública.

"El policía implicado en el caso lo que está pidiendo es que mi mamá y yo hagamos un video de disculpa pública, un video retratándonos y lo subamos a redes sociales para él recuperar su moral", afirmó en su video.

Sin embargo, de acuerdo con la joven, el abogado de este policía busca que les impongan una condena de privación de libertad.

"Lo que está pidiendo para mi mamá y para mí son dos años de limitación de libertad", dijo la joven activista cubana.

El pasado 10 de marzo Anna Bensi y su madre decidieron grabar y publicar, como una medida de protección, la actuación de ese agente policial, quien fue a la vivienda de ellas en Alamar, en el este de La Habana, a llevarles una citación de la Seguridad del Estado.

“Ante esta situación, tomamos la decisión de grabar y publicar en redes sociales el momento, como medida para nuestra seguridad”, señaló Anna Bensi entonces en sus redes sociales, y acompañó su denuncia con la etiqueta #Nohaydelito.

Cuba-Demanda, una organización en el exilio que brinda asesoría legal a Anna Sofía Benítez y a su madre ha denunciado que el tribunal en Cuba que dispuso el juicio oral contra ellas está violando el procedimiento penal que permite realizar un acto conciliatorio entre el policía querellante y las acusadas, previo a esa audiencia.

“Si leemos la querella interpuesta por el policía, tácitamente esta persona, el supuesto perjudicado, está pidiendo un acto conciliatorio porque en una de sus partes la querella dice que él estaría satisfecho con que Anna Bensi hiciera un video público retractándose de la acción que había tenido. Y eso el tribunal no lo ha tenido en cuenta. Ha dispuesto, no obstante, a eso, que se celebre un juicio oral”, comentó el abogado Santiago Alpízar, líder de Cuba Demanda, en una entrevista con Martí Noticias el pasado 18 de agosto.

Este proceso contra Anna Bensi y su madre había sido archivado por la fiscalía el 13 de abril, pero lo reabrieron el 6 de julio, cuando el agente policial presentó la querella.

Ambas continúan en reclusión domiciliaria con prohibición de salir de Cuba desde el pasado 25 de abril.

En su nuevo video en Facebook, Anna Bensi defendió su derecho a seguir haciendo las publicaciones en sus redes sociales.

"Si a mí me dieran la oportunidad de devolver el tiempo atrás ya sabiendo toda la represión que me caería encima, sabiendo todo lo que iba a perder, créanme que lo volvería a hacer. Definitivamente ha sido un placer para mí sacar todo lo que tengo atorado aquí", afirmó la joven influencer.

Anna Bensi agregó que no le interesaba la política como algo profesional ni para poseer ningún cargo público, pero anunció que no iba a dejar de expresar lo que pensaba porque era su derecho.

"Cuba no puede ser liberada a través de una pantalla, pero esta es mi forma de no estar de brazos cruzados ante lo que vivo", expresó.

"Libertad para Cuba", dijo Anna Bensi al finalizar su video mientras hacía con su mano derecha el símbolo de libertad.