Acusan a tribunal cubano de violar el proceso penal en caso contra Anna Bensi y su madre

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Cuba-Demanda, una organización en el exilio que brinda asesoría legal a la influencer y activista Anna Sofía Benítez y su madre, Caridad Silvente, denunció que el tribunal en Cuba que dispuso el juicio oral contra ellas está violando el procedimiento penal que permite realizar un acto conciliatorio entre el policía querellante y las acusadas, previo a esa audiencia.

“Cuba-Demanda está denunciando que el tribunal que dispuso la celebración de juicio oral, por este delito privado, ha violado el Artículo 707.2 de su propio procedimiento, tal cual manda la ley 143/ 2022, Ley del Proceso Penal. Incluso, se ha saltado la propia pretensión del supuesto ofendido que justo está requiriendo una sanción de retracción, que bien puede resolverse en favor de la justicia y verdad con un procedimiento de conciliación. Tribunal Municipal de Alamar, Cuba, la injusticia manifiesta es delito y se llama PREVARICACIÓN”, escribió en su perfil de Facebook el abogado Santiago Alpízar, líder de esa organización.

En entrevista con Martí Noticias, Alpízar explicó que el tribunal sigue con el juicio oral pese a que el propio agente policial propuso, en su querella, resolver el caso si Anna Bensi hacía un video retractándose de su acción.

“Si leemos la querella interpuesta por el policía, tácitamente esta persona, el supuesto perjudicado, está pidiendo un acto conciliatorio porque en una de sus partes la querella dice que él estaría satisfecho con que Anna Bensi hiciera un video público retractándose de la acción que había tenido. Y eso el tribunal no lo ha tenido en cuenta. A dispuesto, no obstante a eso, que se celebre un juicio oral”, comentó.

Este proceso fue archivado por la fiscalía el pasado 13 de abril, pero lo reabrieron el 6 de julio, cuando el agente policial presentó la querella.

El 10 de marzo de este año Anna Bensi y su madre decidieron grabar y publicar, como una medida de protección, la actuación de ese agente policial, quien fue a la vivienda de ellas en Alamar, en el este de La Habana, a llevarles una citación de la Seguridad del Estado. El régimen las acusa, en este caso, de un delito contra la intimidad personal y familiar.

“Ante esta situación, tomamos la decisión de grabar y publicar en redes sociales el momento, como medida para nuestra seguridad”, señaló Anna Bensi entonces en sus redes sociales, y acompañó su denuncia con la etiqueta #Nohaydelito.

La defensa en Cuba de la influencer y su madre ya presentó una solicitud de desestimar los cargos basada en que, en su opinión, los hechos no son delitos, pero el tribunal no ha tomado en cuenta este pedido.

¿Por qué digo que el tribunal, aparentemente quiere, en mi apreciación, llevar esto hasta las últimas consecuencias? Porque ya se ha presentado una instancia previa al juicio que es perfectamente legal y lo establece el procedimiento para estos casos, donde la defensa de Anna Bensi, asesoradas por nosotros, presentó una solicitud de desestimar los cargos y el procedimiento, porque las descripciones de los hechos que hace el querellante no constituyen ningún tipo de delito. La acción hecha por Anna Bensi y su mamá, tal cual lo apreció la fiscalía en su momento, es legítima, legal y justificada en pedir la identificación y filmar cuando este agente fue a llevarles una citación policial a ellas”, apuntó Alpízar.

Para el líder de Cuba-Demanda, la actuación del tribunal cubano de continuar con este juicio oral buscaría sobre todo restringir la libertad de expresión de Anna Bensi y su madre a través de sus publicaciones en las redes sociales.

“No creo que la sanción sea privativa de libertad. Lo que andan buscando es una penalización para restringir el acceso y el derecho de Anna Bensi y su mamá a la expresión y al uso de las redes sociales para expresar su verdad y las circunstancias que están viviendo”, aseveró Alpízar.

Lsa autoridades no han fijado aún una fecha para el juicio contra la joven influencer y su madre.