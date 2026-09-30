“No vamos a dejarlas solas”: bautistas respaldan a Anna Bensi y su madre ante juicio en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental expresó su respaldo a la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente Laffita, ante el proceso penal que enfrentan por un supuesto delito contra el honor relacionado con la difusión de un video de una citación policial. Ambas fueron convocadas a juicio para el 1 de octubre, según anunció la joven en sus redes sociales.

“No podemos, no queremos y no vamos a dejarlas solas”, afirmó la junta directiva de la organización religiosa en una declaración fechada el 29 de septiembre, en la que consideró inadmisible que las dos mujeres sean condenadas a prisión y pidió respeto a sus derechos fundamentales.

El pastor bautista Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, celebró el pronunciamiento en declaraciones a Martí Noticias y destacó su importancia dentro de una comunidad religiosa de la que él mismo proviene.

“Por eso, esta vez felicito de todo corazón a la Convención Bautista de Cuba Occidental en su apoyo a Ana Benzi y a su mamá”, expresó. “Esa es la Convención de la que siempre quise formar parte”.

Lleonart explicó que ambas son miembros de la Iglesia Bautista Renacer, en Alamar, afiliada a esa Convención y pastoreada por Arturo Leal, a quien reconoció por acompañarlas en estas circunstancias.

El director del Instituto Patmos recordó que, durante décadas, pastores como Homero Carbonell, Carlos Sebastián Hernández de Armas y él mismo procuraron conseguir pronunciamientos colectivos de la institución, sin lograrlo siempre.

“Fuimos voces muchas veces aisladas”, señaló, al valorar el respaldo actual a la joven y a su madre.

La declaración de la Convención sostiene que el proceso está relacionado con la grabación y difusión de un video en el que se documenta la entrega de una citación policial. La organización rechaza que esa actuación deba ser motivo de criminalización.

“El ejercicio legítimo de la verdad y la transparencia no debe ser criminalizado”, afirma el documento.

La junta directiva describe a Anna Sofía y a Caridad como mujeres honestas, que viven con las mismas carencias que afectan a buena parte de la población cubana, y destaca los sacrificios de ambas para que la joven pudiera cursar estudios superiores.

Asimismo, pide a las autoridades actuar con justicia y respetar la legalidad y las libertades religiosa y de expresión. Aunque aclara que la iglesia no asume una misión política institucional, reivindica su deber de acompañar a sus miembros y a quienes padecen por causa de la justicia.

“Estaremos atentos al desenvolvimiento de este proceso penal que nunca debió ser radicado”, advierte la Convención, que también reclama al tribunal actuar conforme al debido proceso.

La fecha del juicio fue comunicada por Anna Bensi, de 21 años, a través de Facebook, después de que la vista prevista inicialmente para el 17 de septiembre fuera aplazada.

“El abogado nos acaba de llamar que lo contactaron del tribunal para comunicarle que el juicio será el 1ero de octubre….hasta ahora”, publicó la activista.

El sábado 26 de septiembre, la joven había explicado en un video que aún desconocía cuándo se celebraría el juicio. Según su relato, el aplazamiento anterior había sido atribuido a problemas personales de la jueza.

Anna Bensi también llamó la atención sobre la coincidencia de la nueva fecha con una marcha por la libertad de Cuba prevista en Estados Unidos, sin aportar elementos que establezcan una relación entre ambos acontecimientos.

Lleonart, por su parte, denunció que las dos mujeres fueron citadas con pocas horas de anticipación y aseguró que seguirá de cerca lo que ocurra el 1 de octubre.

“Qué bueno saber que todas las Iglesias Bautistas de Cuba Occidental han sido convocadas por su convención para orar, para apoyar y para condenar esta injusticia”, declaró a Martí Noticias.

El pastor destacó además que al respaldo se han sumado otras confesiones y comunidades religiosas, entre ellas voces de la Iglesia Católica, iglesias pentecostales y la Alianza de Iglesias Cubanas no Registradas.

“Qué bueno que dos mujeres nobles y dignas (...) están teniendo el apoyo de sus hermanos en la fe, dentro y fuera de Cuba”, afirmó.