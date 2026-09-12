Alertan sobre presencia de agentes del régimen nicaragüense en Costa Rica

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En las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega ha visto como se queda aislado en la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre todo, por los posicionamientos de los países vecinos y las críticas por la abolición de las elecciones democráticas. Costa Rica parece ser el principal antagonista del régimen sandinista en Centroamérica y no es pare menos tomando en cuenta que la crisis nicaragüense impacta directamente al vecino del sur.

El 3 de septiembre, Managua replicó a varios países centroamericanos por sus críticas recibidas por la reforma constitucional en marcha que sepulta la democracia en Nicaragua. En el caso de Costa Rica, el régimen sandinista emitió un comunicado en el que señaló: “No aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos".

El texto del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense agregó: "Recordamos que el respeto al derecho ajeno es la paz, y observando las grandes dificultades que hay entre las instituciones de ese país, incluyendo las graves amenazas a la seguridad y la vida de sus máximas autoridades, desde su presidenta, doña Laura Fernández, reiteramos que no interferimos, no nos involucramos y no emitimos ningún criterio sobre asuntos que solo pertenecen al pueblo y Gobierno de Costa Rica".

Para el doctor Carlos Murillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica (UCR) la respuesta de Managua “es parte de la retórica que viene desarrollando e incrementando el régimen sultánico de los Ortega-Murillo”. Y es que, desde hace unos años, en medio de los roces políticos constantes, las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua se mueven en un delicado equilibrio comercial e institucional.

Es importante recordar que Costa Rica alberga la diáspora nicaragüense más numerosa, seguida de la establecida en Estados Unidos y España. El vecino del sur también ha sido el principal refugio de activistas, periodistas y políticos que se vieron obligados a exiliarse tras la brutal represión desatada por el régimen sandinista en el año 2018.

Precisamente, esta semana siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica denunciaron seguimientos y amenazas en su contra. En una declaración, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua advirtió que algunos comunicadores nicaragüenses exiliados “incluso han sido alertados por autoridades costarricenses sobre riesgos graves para su vida e integridad”.

Al respecto, el profesor Murillo, también director del Centro de Investigación del Desarrollo de la UCR, explicó a Martí Noticias que “sin duda la presencia de agentes del régimen nicaragüense es evidente en Costa Rica y eso uno lo oye no solo entre comunicadores nicaragüenses sino entre muchas personas nicaragüenses que se dedican a otros sectores como el de la construcción”.

El académico explicó que “Costa Rica se ha vuelto un país totalmente inseguro no solo para los periodistas nicaragüenses sino para la población costarricense” y que “es inseguro salir a la calle en este momento”.

“Al gobierno actual de Costa Rica no le interesa proteger el ejercicio del periodismo, el objetivo del gobierno actual es fomentar un clima de violencia para que haya un levantamiento popular que conduzca al establecimiento de un estado de excepción y vía estado de excepción consoliden el régimen autoritario que busca imponer Rodrigo Chávez [expresidente y actual ministro de Hacienda de Costa Rica] y su pequeño grupo”.

El movimiento campesino “anticanal” en Costa Rica

Por otro lado, esta misma semana, el régimen de Ortega protestó ante el gobierno de Costa Rica por los llamados del Movimiento Campesino Anticanal a una intervención militar en Nicaragua: "Recientemente, desde la República de Costa Rica se emitió un pronunciamiento público de parte de un autodenominado ‘Movimiento Campesino Anticanal’, del cual no se tiene registro oficial de sus miembros; sin embargo, en múltiples ocasiones han solicitado intervención militar en nuestro país para lesionar los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses".

Y es que, en la zona norte de Costa Rica, cercana a la frontera entre ambos países, un importante número de campesinos nicaragüenses se encuentran refugiados tras la represión sandinista luego de que se opusieran a las concesiones de territorios a empresas chinas para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua.

Expertos y organismos de derechos humanos ya han señalado que la frontera, por donde cruzan los nicaragüenses que huyen de la persecución política o de la crisis económica, no ha detenido el alcance del régimen sandinista sobre los exiliados en territorio costarricense.

Ante el reclamo del régimen sandinista por los llamados a levantamiento armado desde territorio costarricense, el profesor Murillo explicó a Martí Noticias que “a Daniel Ortega y Rosario Murillo les da lo mismo en este momento lo que les ayudó Costa Rica en la década de 1970 [contra la dictadura de Somoza] porque no les conviene recordar ese refugio y apoyo logístico que recibieron cuando por territorio costarricense transitaban camiones con armamento que iba dirigido en ese momento al Frente Sandinista”.

El académico costarricense anotó que la respuesta del régimen sandinista dependerá de “cuánto afecte estos acontecimientos en Costa Rica a los intereses de la pareja presidencial” y cree que a Daniel Ortega y Rosario Murillo “tampoco le sirve presionar mucho para crear un escenario de tensión, excepto que las presiones de Estados Unidos se eleven tanto que amenace con alguna intervención no necesariamente militar sino de algún otro tipo”. En ese caso, añadió que “Managua necesitaría crear un distractor que sería convocar a la población nicaragüense ante la ofensiva y amenaza de invasión de Costa Rica a Nicaragua o cosas por el estilo”.