EEUU y Amazon completan puente aéreo con más de 250 toneladas de ayuda para Venezuela (VIDEO)

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Estados Unidos y Amazon, junto a la organización Airlinnk, completaron este jueves el puente aéreo humanitario establecido para trasladar asistencia a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. Con la salida del séptimo vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Miami, la operación supera las 250 toneladas de suministros enviados a las comunidades afectadas.

La iniciativa reunió al Departamento de Estado, Amazon, Airlink, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias que trabajan tanto en Estados Unidos como en Venezuela.





Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, explicó a Martí Noticias que la culminación de estos siete vuelos no significa el fin de la asistencia estadounidense al país.

“Estados Unidos está completamente comprometido con el pueblo venezolano a largo plazo, no solamente para llegar a las necesidades inmediatas, sino también, a largo plazo, con la recuperación y la reconstrucción”, afirmó Molano.

La portavoz destacó que el puente aéreo permitió conectar a organizaciones que habían recolectado donaciones en Estados Unidos con la capacidad logística necesaria para trasladarlas a Venezuela.

Según explicó, Airlink sirvió de enlace con las organizaciones humanitarias para facilitar el transporte, mientras Amazon aportó capacidad aérea como parte de la operación. Una vez en Venezuela, el Programa Mundial de Alimentos recibe los suministros y trabaja con organizaciones que tienen acceso directo a las poblaciones vulnerables.

Molano calificó el puente aéreo como un modelo de trabajo conjunto entre el sector público, empresas privadas y organizaciones humanitarias.

“Todo esto es un trabajo en equipo, es algo innovador para facilitar todas las contribuciones del sector privado, del sector público y las organizaciones humanitarias. Todos están trabajando en conjunto para el beneficio del pueblo venezolano”, señaló.

Amazon aporta capacidad logística

Allie Faddis, directora de Operaciones Globales de Aviación de Amazon, destacó la participación de la compañía en la respuesta humanitaria.

“Uno de los aspectos que más me gusta de trabajar en Amazon es cómo retribuimos no solo a las comunidades a las que servimos, sino también a comunidades de todo el mundo que necesitan ayuda”, dijo Faddis.

Los vuelos transportaron alimentos, artículos de higiene y suministros para refugios, entre otros materiales destinados a atender las consecuencias de los terremotos.

La distribución no termina con la llegada de los aviones a Caracas. El Programa Mundial de Alimentos trabaja con organizaciones locales para trasladar los suministros hasta las comunidades afectadas.

Paul Skocholis, director de Alianzas con el Sector Privado del PMA, explicó el alcance de esa red. “Al llegar a Caracas, el Programa Mundial de Alimentos descarga el material y colaboramos con 80 organizaciones locales en Venezuela para atender a las personas más necesitadas en todo el país”.

Hasta el 24 de julio, el PMA había atendido a más de 120.000 personas y entregado cerca de 284.000 comidas calientes. La organización también señala que unas 24.000 personas todavía no cuentan con refugio.

Más de $386 millones en asistencia

La finalización del puente aéreo no supone el cierre de la respuesta humanitaria estadounidense, enfatizó el Departamento de Estado.

Molano dijo que desde los terremotos de junio Estados Unidos ha destinado más de 386 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela.

La respuesta estadounidense también incluyó el despliegue de más de 300 especialistas en búsqueda y rescate, además de personal militar que participó en las labores posteriores al desastre.

La asistencia ha estado dirigida a atender necesidades de salud, alimentación, agua y saneamiento, refugio y otras áreas esenciales para las comunidades afectadas.

Con la culminación de los siete vuelos del puente aéreo, termina esta fase de transporte coordinada con Amazon y Airlink, mientras continúa el trabajo de Estados Unidos y las organizaciones humanitarias en la recuperación de las zonas afectadas por los terremotos.