Sube a 6.301 la cifra de fallecidos por los sismos en Venezuela

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La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio aumentó a 6.301, mientras continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros, informó el lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron el derrumbe de alrededor de 190 edificios, la mayoría en el estado costero de La Guaira. El gobierno venezolano no ha divulgado hasta ahora un balance oficial consolidado sobre el número de desaparecidos.

La nueva cifra supone un aumento de 176 fallecidos frente al balance de 6.125 muertes reportado por las autoridades el 3 de agosto.

Además de las estructuras destruidas en los terremotos de junio, las autoridades venezolanas han clasificado 9.567 edificaciones como de “alto riesgo”, mientras otras 12.411 viviendas permanecen bajo restricciones de uso debido a los daños sufridos.

El recuerdo de la tragedia volvió a cobrar fuerza el lunes después de que un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia fuera percibido en distintas zonas de Venezuela. El movimiento telúrico dejó al menos 111 muertos y decenas de heridos en territorio colombiano, según los reportes disponibles hasta el momento.