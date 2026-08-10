Cubana recupera los cuerpos de su familia 43 días después de los terremotos en Venezuela

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Mabel Hernández, una cubana residente en Venezuela, recuperó los cuerpos de sus padres y otros cuatro integrantes de su familia, más de 40 días después de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio.

La mujer hizo un llamado en Facebook al consulado de La Habana en ese país para llevar las cenizas de sus padres a la isla después de que el 6 de agosto hallaran los cadáveres bajo los escombros de uno de los edificios colapsados.

“Ya aparecieron los cuerpos de mi familia, fue un duro golpe y algo muy difícil para mí. Ahora necesito llevar las cenizas de mis padres a Cuba, solicito al consulado cubano de su apoyo. Mi hermano, su esposa e hijos estarán juntos en un cementerio aquí en Venezuela”, escribió Hernández este domingo en su perfil de Facebook.

Hernández, quien reside en Catia La Mar, fue una de las sobrevivientes de los sismos. Dos días después de la tragedia, confirmó en Facebook que tanto ella como su esposo y su hijo estaban con vida. Sus familiares quedaron sepultados por los escombros de un edificio en Boulevard de Naiguatá, en el estado La Guaira, en el piso 2, apartamento 6.

“Ha sido un duro golpe, siento que me arrancaron algo dentro de mí. Sólo le pido a Dios que me siga dando fuerzas para seguir adelante”, escribió Hernández en un post en Facebook el pasado 24 de julio, un mes después de la tragedia.

No hay una cifra oficial de cubanos fallecidos tras los terremotos aunque monitoreos independientes reportan al menos una decena. El régimen ha sido duramente criticado por la lenta respuesta inicial de la embajada para confirmar víctimas y brindar asistencia consular a los afectados.

Un informe de las autoridades venezolanas este lunes reportó 6.301 fallecidos, más de 16.700 los heridos por estos terremotos, decenas de miles de viviendas dañadas . El Banco Mundial estima unos 19.600 millones de los dólares en daños físicos directos provocados por los sismos.