Machado plantea elecciones generales como paso clave para reinstitucionalizar Venezuela

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La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó que Venezuela necesita avanzar hacia la celebración de elecciones generales como parte de un proceso de recuperación de la soberanía popular y de reconstrucción de las instituciones del país.

En una entrevista concedida al portal Analítica, Machado sostuvo que un nuevo proceso electoral debe garantizar la participación de todos los venezolanos, incluidos quienes se encuentran fuera del país, y contar con un Consejo Nacional Electoral independiente y sin cuotas partidistas.

“Se necesita que todos los venezolanos puedan votar, empezando por los venezolanos que están afuera. Se necesita un Consejo Nacional Electoral que cumpla lo que dice la Constitución. Cero cuotas”, afirmó.

Machado señaló que los integrantes del organismo electoral deben ser personas “probas, honorables” y sin vínculos con partidos políticos.

Elecciones generales y no comicios regionales

La dirigente opositora planteó que el proceso político debe conducir a elecciones generales, y rechazó que una eventual convocatoria se limite a elecciones estatales o municipales.

Machado argumentó que durante los últimos 27 años se produjo una fuerte concentración del poder y un debilitamiento de las competencias y los recursos de gobernaciones y alcaldías.

“Este régimen, si algo ha hecho en estos 27 años, ha sido centralizar todo el poder. Algo totalmente contrario a lo que nosotros queremos, una verdadera República Federal. Y ha vaciado de recursos y de atribuciones a los alcaldes y los gobernadores”, expresó.

Aseguró que una convocatoria electoral limitada no respondería a las expectativas de los venezolanos. “Aquí no estamos para entretenimientos”, agregó.

Reinstitucionalización y recuperación de la soberanía popular

Machado considera que Venezuela requiere condiciones claras para iniciar un proceso de reinstitucionalización. Entre las prioridades mencionó la reconstrucción del poder electoral y del sistema judicial, con instituciones autónomas que permitan recuperar la soberanía popular.

“Necesitamos un órgano electoral y un poder judicial para iniciar un proceso de transición y de recuperación de la soberanía popular. Porque una vez que recuperemos la soberanía popular, podremos recuperar la soberanía nacional, que son dos dimensiones indisolubles”, señaló.

Según Machado, Venezuela atraviesa un momento en el que coinciden el desmontaje de estructuras de la etapa anterior y la necesidad de levantar nuevas instituciones.

“Estamos viendo el fin de una etapa y el inicio de una nueva era. Simultáneamente se ven elementos del antiguo régimen desmantelarse, mientras otros aún subsisten, pero la gente va a esperar y necesita respuestas inmediatas”, indicó.

La dirigente sostuvo que esa respuesta debe producirse mientras se reconstruye una institucionalidad que, a su juicio, se encuentra profundamente deteriorada.

“Tenemos que construir de cero instituciones que están todas destruidas, absolutamente todas destruidas”, afirmó.

Justicia como parte de la nueva etapa

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, también señaló que el proceso de reinstitucionalización debe incorporar mecanismos de justicia y rendición de cuentas frente a las violaciones de las libertades civiles.

Su planteamiento apunta a que la recuperación institucional, la celebración de elecciones generales y el restablecimiento de la soberanía popular formen parte de un mismo proceso político, en el que deben existir garantías electorales, instituciones independientes y justicia frente a los abusos cometidos.