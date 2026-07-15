Seguridad del Estado interroga a los padres de la activista cubana Amelia Calzadilla

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La presidenta del recién creado Partido Liberal Clásico Cubano (PLCC), Amelia Calzadilla, denunció este miércoles a Martí Noticias que la Seguridad del Estado interrogó durante más de dos horas a su padre en una estación policial de El Cerro, en La Habana, en un intento de presionarla para que abandone su activismo político y la creación de esa organización.

Según explicó, tanto su padre como su madre habían sido citados por las autoridades. Sin embargo, los agentes decidieron interrogar únicamente al padre, mientras su madre permaneció durante varias horas en la unidad policial sin ser interrogada.

Durante el encuentro, los oficiales intentaron desacreditar su labor política.

"Lo que hicieron más que todo fue tratar de convencer a mi papá de que lo que yo estaba haciendo en términos de política, la creación de un partido, la incidencia en Europa, no tenía ningún sentido y que yo no tenía ninguna capacidad para hacer eso", relató.

Calzadilla dijo que, al no obtener la reacción esperada, los agentes cambiaron de estrategia y le transmitieron a su padre que ella podría regresar a Cuba si renunciaba a su actividad política. "Le dijeron que yo debía renunciar a todo esto y que, si lo hacía, ellos me permitirían regresar sin molestarme", afirmó.

La opositora recordó que desde 2023 la Seguridad del Estado le notificó que tanto ella como su esposo tienen prohibida la entrada a Cuba, por lo que considera que el mensaje buscaba presionarla a través de su familia. "El objetivo era chantajearme y hacerlo sentir mal para que me presionara a abandonar el activismo", sostuvo.

Según Calzadilla, su padre respondió que ella es una mujer adulta y que no actuaría como intermediario de la Seguridad del Estado. "Él no está dispuesto a volver a una estación de la policía, porque ellos no son mensajeros de la Seguridad del Estado", contó.

"Yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. No voy a permitir que el régimen me chantajee emocionalmente, aunque sea a través de mis padres", declaró.

"Ellos le tienen terror a que los cubanos nos estructuremos alrededor de una organización política. Lo que están intentando es romper ese tipo de estructuras", afirmó.

Calzadilla explicó que, debido al apagón eléctrico y a las fallas en las comunicaciones, durante varias horas no pudo conocer lo ocurrido. Dijo que solo supo de ellos gracias a un grupo de pastores cristianos que acudió a la estación policial para brindarles apoyo moral, acompañarlos e incluso orar con ellos.

"Para mi mamá esto fue crucial porque ella es cristiana y se sintió acompañada. Gracias a esas personas supe cuándo mis padres salieron del interrogatorio y cómo estaban de salud", explicó.

En una publicación en Facebook, Calzadilla agradeció públicamente el acompañamiento del grupo encabezado por el pastor Rolando Pregonero De Cristo y las muestras de solidaridad recibidas.