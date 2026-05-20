Escuela en Guantánamo limita almuerzos a hijos de sectores priorizados por el régimen

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El Observatorio de Libertad Académica denunció un caso de discriminación dentro del sistema escolar cubano tras divulgar un audio de un grupo de WhatsApp creado para la comunicación entre padres y docentes de la escuela primaria seminternado Vietnam Heroico, en la ciudad de Guantánamo.

En la grabación, una docente informa que el servicio de almuerzo quedaría reservado únicamente para hijos de trabajadores de sectores priorizados por el Estado, entre ellos Salud, Educación, el Ministerio del Interior (MININT) y las Fuerzas Armadas (FAR).

“Los demás a las doce en punto en la puerta de la escuela. Ya doce, doce menos cinco, ¿oyeron?”, se escucha decir a la maestra en el audio compartido.

Uno de los padres, manifestó su imposibilidad de trasladarse hacia la escuela en ese horario debido a su situación económica y laboral. “Yo no trabajo en la salud, yo no trabajo en el ministerio, trabajo en el carbón, en el monte y no puedo venir por allá del monte a recoger a mi niño”, expresó el hombre.

El Observatorio de Libertad Académica calificó el incidente como grave y denunció que expone una práctica discriminatoria por parte del Ministerio de Educación de Cuba, institución responsable del sistema educativo nacional.

La organización advirtió que medidas de este tipo afectan especialmente a niños procedentes de familias en condiciones de pobreza, generando desigualdad en el acceso a servicios básicos dentro de las escuelas y comprometiendo el derecho a la educación en igualdad de condiciones.

Entre los comentarios publicados en redes sociales tras la difusión del audio, usuarios cuestionaron el impacto de estas medidas sobre las familias trabajadoras.

“Increíble pero cierto, y los que no tengan quien les cuide el niño, imagino que los liberen de su centro de trabajo y le paguen el salario completo”, escribió.

El investigador del Observatorio de Libertad Académica, Leonardo Fernández Otaño, afirmó que el caso demuestra el deterioro del sistema educativo y las consecuencias sociales de la crisis que atraviesa el país.

“El audio nos muestra la situación compleja que vive el país producto de la ineficiencia gubernamental, una ineficiencia que está sin duda trastocando el normal desarrollo del proceso docente educativo”, señaló.

Fernández Otaño agregó que este tipo de medidas vulnera principios fundamentales relacionados con los derechos de la infancia y la libertad académica.

La denuncia surge luego de las medidas anunciadas oficialmente por el régimen de La Habana ante la crisis energética que atraviesa el país.

El pasado 19 de marzo, durante el programa televisivo Mesa Redonda, la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, informó que en algunos casos fue necesario fusionar actividades en una sola sesión y aplicar adecuaciones curriculares en distintos niveles de enseñanza debido a las dificultades operativas derivadas de la situación energética.

El Observatorio de Libertad Académica hizo un llamado a organismos internacionales como la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que observen la situación del sistema educativo cubano y las posibles afectaciones a la igualdad de derechos dentro de las escuelas.