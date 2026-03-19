EEUU invertirá 71 millones de dólares en programas de salud en Angola

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El Gobierno de Estados Unidos proporcionará 71 millones de dólares para programas dedicados al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), malaria y seguridad sanitaria en Angola, como parte de un Memorando de Cooperación en Salud firmado entre ambos países este jueves.

El acuerdo de cinco años compromete a la nación africana a invertir unos 50 millones de dólares en sector de la Salud, de los cuales el 30 por ciento estará destinado a la creación de laboratorios esenciales y suministros sanitarios.

Thomas Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, dijo que esa agencia junto con el Congreso trabajará para proveer los fondos en el Memorando, que promoverá la participación del sector privado.

Para ello, se integrarán “tanto a compañías estadounidenses como angoleñas para fortalecer los sistemas de salud en Recursos Humanos, gestión de datos y cadenas de suministro”, asegura la nota de prensa.

Con la firma del convenio, también se garantizan 5 millones de dólares en financiamiento para seguridad sanitaria global, con el fin de reforzar la capacidad de los laboratorios, especialmente en zonas remotas y desatendidas.

Las autoridades sanitarias angoleñas tendrán la capacidad de “detectar y responder mejor y con mayor rapidez a posibles patógenos de preocupación antes de que puedan propagarse a Estados Unidos”, precisan.

Este Memorando, enmarcado en la Estrategia Global de Salud “America First” de la Administración Trump, posibilitará que los angoleños cuenten con 121 millones de dólares para lograr su independencia en la atención médica.

En lo que va de 2026, EEUU ha firmado 27 Memorandos de Entendimiento en Salud, lo cual representa más de 20 mil 500 millones de dólares en fondos para países africanos y latinoamericanos, fundamentalmente.

Entre las naciones incluidas en estos acuerdos figuran también Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Kenia, Nigeria, Senegal y Uganda.

Están, además, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Etiopía, Guinea, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Níger, Ruanda, Sierra Leona y Esuatini.

Angola, un histórico aliado de la dictadura cubana, acogía en el año 2024 (fecha del último reporte) a unos dos mil profesionales de diversos sectores de la Isla, entre médicos, maestros y otros, según un informe de Archivo Cuba.

Esta “cooperación” se traduce en unos 270 millones de dólares anuales, pero el trabajador sólo recibe entre el 9 y el 24 % de lo que paga el país africano, reveló la investigadora Annarella Grimal a Martí Noticias en 2025.

En los años ‘70 y ‘80 del siglo pasado, cerca de 380 mil militares y más de 100 mil cooperantes civiles cubanos pasaron por Angola, inmersa por ese entonces en un extenso conflicto bélico interno y con sus vecinos.

En los últimos meses varios países han anunciado la cancelación de sus convenios de salud con el régimen de La Habana.