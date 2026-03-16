¡Estados Unidos a su tercera final seguida del Clásico Mundial! 

MIAMI - En un juego para la historia, Estados Unidos derrotó dos carreras por una a República Dominicana y por tercera ocasión seguida, la selección de las barras y las estrellas avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol.

EEUU ganó la final del 2017 y cayó ante Japón en el choque decisivo del 2023.

El derecho Paul Skenes mantuvo en un puño a la poderosa toletería dominicana, al permitirle una sola carrera en cuatro innings y un tercio, con par de ponches, sin boletos, para apuntarse su segundo triunfo en este WBC.

Su único error del partido fue dejarle un envío de rompimiento en medio de la zona a Junior Caminero en el segundo inning, que el bateador dominicano depositó a 401 pies detrás de la cerca entre el jardín izquierdo y el central.

Del resto se encargaron cinco relevistas, que en cuatro episodios y dos tercios limitaron el gasto ofensivo de los quisqueyanos a apenas dos imparables.

En el cuarto episodio, los estadounidenses decidieron el partido por jonrones solitarios de Gunnar Henderson ante el abridor Luis Severino, y de Roman Anthony ante el relevista Gregory Soto, quien, a la postre, cargó con el revés.

El juego no estuvo exento de polémica, desde la decisión del manager quisqueyano, Albert Pujols, de no enviar un corredor emergente por el catcher Austin Wells en el séptimo inning, hasta un tercer strike que nunca lo fue para Geraldo Perdomo, en el que fue el último out del juego.

En la baja de la séptima, después de un out, Wells disparó doblete ante el relevista David Bednar. Y cuando todos creían que Pujols lo sustituiría por un corredor más veloz, no lo hizo y terminó costándole.

Acto seguido, Perdomo sonó cohete al central y cualquier otro corredor hubiese anotado el empate, pero Wells debió quedarse en tercera, desde donde vio cómo Bednar metía el brazo y ponchaba a Fernando Tatis Jr y Ketel Marte, para redondear el cero.

En el final del noveno, Dominicana volvió a amenazar ante el cerrador Mason Miller.

Con un out, Julio Rodríguez recibió boleto y avanzó a segunda por passed ball de Will Smith.

O'Neill Cruz lo llevó hasta la antesala con rodado a segunda y con Perdomo al bate en cuenta de tres y dos, el umpire principal, Corey Blaser, le cantó el tercero con un envío que cayó en la zona baja.

Triste manera de terminar un gran partido de béisbol, aunque, después del juego, el manager Pujols restó importancia a la decisión arbitral.

“Yo no me voy a enfocar en ese último pitcheo. Este fue un tremendo juego entre dos tremendos equipos. Me siento super orgulloso de cada uno de los muchachos que nos representaron este año en este Clásico”, señaló el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

El lunes se sabrá quién será el rival de Estados Unidos en la final del martes, cuando se enfrenten Venezuela y la sorprendente Italia, que muchos dan en llamar la Cenicienta del torneo.

Los italianos son los únicos que están hasta ahora invictos y dependerán del derecho Michael Lorenzen, mientras que los venezolanos enviarán a la lomita al también diestro Keider Montero.