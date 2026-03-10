Lanzador checo escribe la mejor historia del Clásico Mundial

Getting your Trinity Audio player ready...

Ondrej Satoria es un electricista checo que en sus ratos libres se dedica a jugar pelota.

A sus 29 años y decidido a enfocarse a tiempo completo en su oficio, lanzó este martes el último partido de su carrera amateur, nada más, y nada menos, que ante la poderosa escuadra de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol.

Con una recta que a duras penas alcanzaba las 79 millas por hora, Satoria mantuvo en un puño a los nipones por cuatro innings y dos tercios, ante el asombro de los 55 mil aficionados que colmaron las gradas del Tokyo Dome.

En un acto de generosa grandeza, la fanaticada japonesa le regaló una cerrada ovación, cuando dejó la lomita tras 67 pitcheos y con la pizarra empatada a cero.

Satoria llegó al WBC como un lanzador desconocido y se fue convertido en un símbolo para todo atleta amateur con un sueño y en una auténtica leyenda del béisbol.

Pero la cosa no paró ahí. El relevista Michal Kovala le colgó otros dos escones a Japón y el abrazo sin carreras se extendió hasta el octavo inning.

Fue entonces que los bates de los samurais explotaron y no pararon hasta fabricar un racimo de nueve, que incluyó jonrón con bases llenas de Munetaka Murakami y otro con dos a bordo de Ukyo Shuto.

Y así acabó el juego, 9-0, de manera que los japoneses terminaron invictos en el grupo D, mientras que los checos perdieron sus cuatro partidos.

No se esperaba nada de la República Checa, más allá de su participación ante rivales de mayor trayectoria beisbolera.

Sin embargo, los europeos estuvieron a punto de protagonizar la que hubiera sido, sin espacio para dudas, la mayor sorpresa en la historia de los Clásicos Mundiales.

Sólo que a punto no se apunta, aunque a Satoria y compañía nadie podrá arrebatarle sus 15 minutos de gloria.