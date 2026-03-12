El sueño del Team Asere termina en una pesadilla

PUERTO RICO - Germán Mesa hizo cambios en su alineación para el juego decisivo del grupo A del Clásico Mundial de Canadá y terminó poniendo un verdadero circo sobre el terreno del estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Una cadena de errores físicos y mentales dejaron mucho que desear del desempeño del Team Asere, que cayó 7-2 ante Canadá, equipo que pasó como líder de la llave a los cuartos de final, mientras que Cuba, por primera vez en la historia de estos eventos, quedó eliminada en la primera ronda.

Los canadienses, que siempre se habían quedado en la fase de grupos, abrieron la pizarra en el tercer inning ante el abridor y perdedor Liván Moinelo por dos sencillos de Tyler O'Neill y Abraham Toro, un passed ball del catcher Andrys Pérez y elevado de sacrificio de Owen Cassie.

En el quinto, Toro añadió otra con jonrón ante Yariel Rodríguez.

Los cubanos descontaron una en el quinto por boleto de Cal Quantril a Yoel Yanqui, quien llegó hasta tercera por error en viraje a primera del lanzador y roletazo impulsador de Yoelkis Guibert.

En el sexto, los norteños se despegaron definitivamente en la pizarra, al fabricar racimo de tres, en el que intervinieron dos errores del segunda base Yiddi Cappe y Andrys Pérez, un doblete de Bo Naylor y hit de dos carreras de Otto López.

El receptor cubano lo hizo tan mal, que en medio de esa entrada, tuvo que ser sustituido por Mesa, en una de las raras ocasiones en las que un catcher “explota”, como un pitcher.

“De la forma en que se jugó hoy es muy difícil poder ganar un juego de pelota”, reconoció el manager cubano, tras la derrota.

“Sacrificamos la defensa por la ofensiva, porque el equipo estaba bateando poco y hubo errores inexplicables, pero eso es parte del juego”, añadió el también vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol.

Por primera vez, Cuba no pasa a la segunda ronda. ¿Significa esto que el béisbol cubano colapsó y es hora de hacer cambios radicales en el sistema actual?

“Ningún cambio puede ser radical. Esto nos sirve de experiencia para futuros eventos y es algo que evaluaremos, para ver qué nos faltó, dónde nos quedamos cortos”, respondió Mesa a una pregunta de Martí Noticias.

En los cuartos de final que se jugarán en Houston, Canadá, como primero de grupo, enfrentará el viernes 13 a Estados Unidos, segundo de la llave B, mientras que Puerto Rico se medirá el sábado 14 a la sorprendente Italia, que terminó invicta en la primera fase.

Los italianos vencieron este miércoles 9-1 a México, que quedó eliminado.

Vinnie Pasquantino disparó tres vuelacercas y Jon Berti añadió otro por los bambinos, que un día antes habían sorprendido a los estadounidenses al derrotarlos 8-6.

En Miami, República Dominicana ganó el grupo D, tras imponerse 7-3 a Venezuela, y con ello, evitó enfrentar temprano a Japón.

El viernes, los quisqueyanos se medirán a Corea del Sur, que terminó en segundo lugar del grupo C, mientras que el sábado rivalizarán los nipones y los venezolanos.