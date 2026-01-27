Crisis por operativo migratorio en Minneapolis impulsa diálogo entre funcionarios locales y federales

El zar fronterizo, Tom Homan se reunió de manera separada este martes con el gobernador de Minesota, Tim Walz y con el alcalde de la ciudad de Mineápolis, Jacob Frey, en medio de la crisis social que se vive en el estado, tras la muerte del ciudadano estadounidense Alex Pretti a manos de un agente federal de inmigración.

De acuerdo con una nota oficial de la oficina del gobernador enviada a la cadena Fox, tanto Walz como Homan coincidieron en la necesidad de un diálogo continuo y seguirán trabajando hacia esos objetivos, los cuales el presidente Trump también acordó ayer. La misiva señaló además que el gobernador encargó al Departamento de Seguridad Pública de Minesota como el enlace principal con Homan para asegurar que estos objetivos se cumplan.

Por su parte, el alcalde Frey indicó que la reunión con Homan fue productiva.

“La seguridad pública funciona mejor cuando se construye sobre la confianza de la comunidad, no sobre tácticas que generan miedo o división”, indicó Frey en un comunicado.

El gobernador Walz dijo en su red social X, que cree que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, rostro principal de las redadas en Minesota, ya no está en el estado, y añadió que aún hay que hacer investigaciones imparciales sobre lo ocurrido.

El lunes en la tarde, el presidente Trump indicó en su cuenta de Truth Social que había tenido una llamada telefónica con el alcalde de Mineápolis, indicando que se había logrado mucho progreso en el tema.

Referente a la salida de Bovino del estado, el presidente señaló a Fox News durante la tarde del martes: “No creo que sea un retroceso, es un pequeño cambio. Ya saben, Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante fuera de lo común, y en algunos casos eso es bueno; quizá aquí no lo fue.”