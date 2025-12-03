EEUU bloquea activos de personas y empresas vinculadas al Tren de Aragua

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a una red de individuos y entidades vinculadas al Tren de Aragua (TdA), organización designada como terrorista, incluidos miembros de la industria del entretenimiento que, según las autoridades, brindaron apoyo financiero y logístico al grupo criminal transnacional.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como “Rosita”, señalada de integrar una red de cinco personas que habrían proporcionado “apoyo material a TdA”.

El Tesoro sostuvo que la actriz y DJ “supuestamente ayudó al notorio líder de TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias ‘Niño Guerrero’), a escapar de la prisión de Tocorón en 2012”, y que parte de los ingresos de sus presentaciones en clubes nocturnos eran enviados a la cúpula del grupo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que, “bajo la presidencia de Trump, los cárteles terroristas brutales ya no pueden operar con impunidad a través de nuestras fronteras”, y añadió que el gobierno seguirá utilizando “todos los recursos disponibles para aislar a estos terroristas del sistema financiero estadounidense y mundial”.

La acción también incluye sanciones contra el empresario Eryk Manuel Landaeta Hernández, exmanager de Rosita y presunto jefe financiero del Tren de Aragua en Bogotá, acusado de organizar eventos usados para vender narcóticos y lavar fondos para Guerrero y para Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los principales líderes de la organización. Sus empresas —Eryk Producciones SAS y Maiquetía VIP Bar Restaurant— fueron igualmente incorporadas a la lista de entidades bloqueadas.

El Tesoro designó además a Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, alias “El Flipper”, descrito como la mano derecha de Niño Guerrero hasta su arresto en Colombia en noviembre. La OFAC lo identifica como un operador financiero involucrado en extorsión, secuestros y homicidios. Su empresa Yakera y Lane SAS, con sede en Colombia, también fue sancionada. Otros lugartenientes de TdA sancionados se encuentran en Venezuela: Richard José Espinal Quintero, Noé Manasés Aponte Córdova y Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera. A ellos se suma Cheison Royer Guerrero Palma, medio hermano de Niño Guerrero.

Según el Tesoro, las designaciones bloquean todos los bienes de los implicados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos o entidades de EE.UU. realizar transacciones con ellos. Las autoridades advirtieron que participar en operaciones con los sancionados podría derivar en sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras.

Cinco millones de recompensa por información que conduzca a Mosquera Serrano

En una acción paralela, el Departamento de Estado anunció un aumento de hasta 5 millones de dólares en la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Mosquera Serrano, descrito como quien “orquesta las operaciones globales de narcotráfico y financieras del TdA”. El líder criminal es el primer miembro del grupo en aparecer en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

Mosquera ha sido imputado en varias ocasiones en el Distrito Sur de Texas por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado recordó que el Tren de Aragua fue designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) en febrero.

La OFAC subrayó que las acciones anunciadas hoy son resultado de la cooperación con el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y socios internacionales de aplicación de la ley. “El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento”, indicó la agencia.

El Departamento de Estado instó a comunicar cualquier información sobre el paradero de Mosquera Serrano al número del FBI provisto para llamadas y mensajería encriptada, asegurando que “todas las identidades se mantienen estrictamente confidenciales”.