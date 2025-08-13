Las Noticias Como Son | Miércoles, 13 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | US-Cuba Trade acusa al régimen cubano de esconder los millones de Gaesa para no pagar sus deudas | Economista: GAESA es el 'Leviatán' militar que se enriquece mientras Cuba se empobrece | Detenciones, torturas y censura generalizada: EEUU critica falta de avances en derechos humanos en Cuba | Invitados: Reinaldo Escobar, escritor, y periodista del Diario 14yMedio y Dimas Castellanos, escritor, periodista independiente, La Habana.