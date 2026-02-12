Zar fronterizo anuncia el fin de redadas migratorias en Minesota

Getting your Trinity Audio player ready...

El zar fronterizo Tom Homan anunció este jueves que se pondrá fin a las operaciones con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para arrestar a inmigrantes indocumentados en Minnesota.

Homan señaló en conferencia de prensa que ya se ha producido una reducción significativa de agentes y que este procedimiento continuará la próxima semana.

“Ya basta de este comportamiento equivocado, imprudente y vergonzoso. No queremos ver más derramamiento de sangre. Yo no quiero ver más derramamiento de sangre. Rezo todas las noches por la seguridad del personal de las fuerzas del orden y por la seguridad de las personas en la comunidad, estén aquí de manera legal o ilegal”, dijo el funcionario.

Homan indicó además haber propuesto la finalización de la operación al presidente Donald Trump, y haber recibido la aceptación del mandatario.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló estar optimista con esta decisión, pero ratificó que los daños ocasionados durante los meses previos fueron muchos.

“Nos han dejado con daños profundos, con un trauma generacional. Nos dejaron con muchas preguntas sin respuesta ¿dónde están nuestros hijos? ¿dónde está y en qué estado se encuentra el proceso de las investigaciones sobre quienes fueron responsables de las muertes de Renee y Alex?”, adujo Walz en su rueda de prensa, refiriéndose a los casos de Alex Pretti y Renee Good, quienes murieron a manos de agentes de ICE.

Más de 4.000 inmigrantes indocumentados han sido detenidos desde el inicio de estas operaciones el pasado mes de noviembre, según indicó un informe del Departamento de Seguridad Nacional publicado el pasado 4 de febrero. El informe indica que entre los arrestados hay miembros de pandillas, asesinos, depredadores sexuales y terroristas.