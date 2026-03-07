"Yo hablo cubano", bromea Rubio en su discurso a los líderes de la región

Getting your Trinity Audio player ready...

"Estos países no solamente son aliados… ¡son amigos! Siempre responden cuando hay necesidad", declaró este sábado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la cumbre "Escudo de las Américas" celebrada en Trump National Doral, Miami (Florida).

Rubio pronunció gran parte de su discurso en español, "yo hablo cubano", aclaró en un gesto de cercanía con los líderes de los 12 países de América Latina y el Caribe que asistieron al evento.

En sus declaraciones, Rubio agradeció al presidente Donald Trump por su visión al convocar la reunión y por priorizar la región: "El presidente Trump lo dijo y lo hizo: convirtió esta región en prioridad real."

Algo que muchos presidentes anteriores solo habían prometido sin cumplir, remarcó.

El cubanoamericano subrayó la importancia de fortalecer lazos profundos, con estas naciones de un potencial extraordinario, con gran población y oportunidades, y expresó el deseo de que Estados Unidos sea un socio en el desarrollo de sus economías, la seguridad y la prosperidad.