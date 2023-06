Ya están en la cárcel cuatro de los manifestantes de Caimanera

El lunes de esta semana, en horas de la tarde, fueron trasladados para la prisión provincial de Guantánamo, cuatro de los manifestantes en la protesta popular en el poblado de Caimanera, ocurrida el 6 de mayo de 2023.

Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquiz González y los hermanos Rody y Daniel Álvarez González, todos con petición fiscal por el delito de desórdenes públicos, de seis meses y tres años de privación de libertad, o multas de hasta mil cuotas, en dependencia de la gravedad de los cargos.

En el caso de Luis Miguel se añaden cargos por resistencia; en el de Daniel por daños a la propiedad y en el de Rody por atentado.

Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel, informó a Martí Noticias sus intenciones de acudir este miércoles al penal Combinado Sur, para llevarle aseo y alimentos a su hijo.

Los abogados que defienden a los cuatro habían solicitado un cambio de medida cautelar, para que ellos permanecieran bajo fianza en prisión domiciliara hasta el día del juicio, pero la medida fue rechazada por la fiscalía, indicó Martínez Valdivia.

“Esta mañana yo estaba esperando que me dieran respuesta del cambio de medida, y nada, es el instructor el que me hace saber que ayer en la tarde fueron trasladados los cuatro para El Combinado, he tratado de localizar al abogado, el cual no se comunica conmigo, ni nada. Voy a llevarle algunas cosas que me dijo el instructor que podía llevarle, una tanqueta, azúcar y aseo personal, y allí me podrán decir cuándo yo podré tener visita con él", dijo la señora el martes.

"En este mismo momento el papá de los otros muchachos (Rody y Daniel Álvarez González), Alfredo Álvarez Pozo, fue trasladado al hospital con un dolor en el pecho, porque al recibir la noticia por mediación mía de que los hijos fueron trasladados, le subió la presión y fue atendido, ya lo traje para acá para la casa, porque como él vive solo yo estoy allí atendiéndolo”, explicó.

Los otros dos jóvenes que fueron detenidos tras la manifestación están liberados desde el 31 del propio mes, bajo una medida cautelar de fianza con restricciones.

Se trata de Felipe Octavio Correa Martínez, hermano de Luis Miguel, con discapacidad intelectual, y Yandris Pelier Matos, ambos continúan bajo investigación y deben permanecer en sus hogares, señaló la entrevistada.

Sobre Felipe Octavio aseguró que “todavía está bajo proceso".

"Desde que está aquí no me lo han molestado, pero bueno bien claro quedó que no podían salir de lo que es la provincia, porque en cualquier momento a él lo llaman a declarar”, agregó.

El 6 de mayo cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida, algunos de los manifestantes fueron golpeados por las tropas especiales Boinas Negras.

A raíz de las protestas, las autoridades interrumpieron el servicio de Internet en casi todo el país.