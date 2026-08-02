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Vida de activista cubano Guillermo del Sol en riesgo a 46 días en huelga de hambre

Con su protesta, Guillermo del Sol exige al régimen la liberación de más de una decena de presos políticos en Cuba, entre otras demandas.
Con su protesta, Guillermo del Sol exige al régimen la liberación de más de una decena de presos políticos en Cuba, entre otras demandas.

Sumario

  • Según su hijo, Adrián del Sol Alfonso, el activista presenta debilidad extrema, grave deshidratación y ha perdido más de 30 libras, mientras se le dificulta incluso ingerir agua.
  • La condición médica de Del Sol se agrava por su diabetes, con niveles de glucosa inestables y presión arterial elevada, aumentando el riesgo inminente de un infarto o derrame cerebral.
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El estado de salud del opositor y activista cubano Guillermo del Sol se ha deteriorado progresivamente cuando alcanzó este domingo el día 46 de su huelga de hambre, una protesta que mantiene para exigir la liberación de 18 presos políticos en la isla.

Su hijo, Adrián del Sol Alfonso, dijo a Martí Noticias que la vida del huelguista corre peligro inminente porque presenta un cuadro de debilidad extrema y signos graves de deshidratación.

El avance de la huelga ha impactado drásticamente su peso corporal, registrando una pérdida estimada de más de 30 libras.

"Tomar agua se le hace muy engorroso debido a que está prácticamente seco muscularmente", advirtió su hijo, alertando sobre la dificultad del activista para ingerir incluso líquidos básicos.

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Empeora de forma acelerada la salud del opositor en huelga de hambre Guillermo del Sol
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Se complica aún más debido a sus padecimientos previos. Como paciente diabético, sus niveles de glucosa en sangre permanecen inestables, sufriendo oscilaciones drásticas entre mínimos y máximos.

La médica del policlínico local acude a la vivienda para monitorear sus signos vitales y ha detectado una presión arterial sumamente inestable con valores muy elevados, lo que incrementa sustancialmente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto cardiaco. Entre otros síntomas, el activista muestra una marcada somnolencia.

Asimismo, la doctora ha confirmado que las señales de deshidratación ponen en riesgo inminente su vida.

Un paciente diabético que acumula 46 días en huelga de hambre atraviesa una situación médica de extrema gravedad y riesgo vital inminente. A esas alturas, el organismo ha agotado completamente sus reservas energéticas habituales y se encuentra en una fase avanzada de inanición.

"Es una emergencia médica que requiere monitorización especializada", indicó el doctor cubano asilado en Brasil, Eduardo Enrique Herrera Durán.

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"Se trata de una emergencia médica que requiere monitorización especializada"
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"Puede traerle, por su enfermedad de base, que es diabético, graves consecuencias como inestabilidad metabólica, alteraciones cardiovasculares e insuficiencia renal, entre otras condiciones graves para su salud”, recalcó.

Al iniciar su reclamo, Del Sol dijo a Martí Noticias que pedía la libertad de solo 18 presos políticos porque sabía que el régimen no iba a conceder la de todos.

Entre los presos políticos cuya liberación exige figuran Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, Miguel Díaz Bauzá, Loreto Hernández García, Félix Navarro Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, entre otros.

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    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

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