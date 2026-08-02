Vida de activista cubano Guillermo del Sol en riesgo a 46 días en huelga de hambre

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El estado de salud del opositor y activista cubano Guillermo del Sol se ha deteriorado progresivamente cuando alcanzó este domingo el día 46 de su huelga de hambre, una protesta que mantiene para exigir la liberación de 18 presos políticos en la isla.

Su hijo, Adrián del Sol Alfonso, dijo a Martí Noticias que la vida del huelguista corre peligro inminente porque presenta un cuadro de debilidad extrema y signos graves de deshidratación.

El avance de la huelga ha impactado drásticamente su peso corporal, registrando una pérdida estimada de más de 30 libras.

"Tomar agua se le hace muy engorroso debido a que está prácticamente seco muscularmente", advirtió su hijo, alertando sobre la dificultad del activista para ingerir incluso líquidos básicos.

Se complica aún más debido a sus padecimientos previos. Como paciente diabético, sus niveles de glucosa en sangre permanecen inestables, sufriendo oscilaciones drásticas entre mínimos y máximos.

La médica del policlínico local acude a la vivienda para monitorear sus signos vitales y ha detectado una presión arterial sumamente inestable con valores muy elevados, lo que incrementa sustancialmente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto cardiaco. Entre otros síntomas, el activista muestra una marcada somnolencia.

Asimismo, la doctora ha confirmado que las señales de deshidratación ponen en riesgo inminente su vida.

Un paciente diabético que acumula 46 días en huelga de hambre atraviesa una situación médica de extrema gravedad y riesgo vital inminente. A esas alturas, el organismo ha agotado completamente sus reservas energéticas habituales y se encuentra en una fase avanzada de inanición.

"Es una emergencia médica que requiere monitorización especializada", indicó el doctor cubano asilado en Brasil, Eduardo Enrique Herrera Durán.

"Puede traerle, por su enfermedad de base, que es diabético, graves consecuencias como inestabilidad metabólica, alteraciones cardiovasculares e insuficiencia renal, entre otras condiciones graves para su salud”, recalcó.

Al iniciar su reclamo, Del Sol dijo a Martí Noticias que pedía la libertad de solo 18 presos políticos porque sabía que el régimen no iba a conceder la de todos.

Entre los presos políticos cuya liberación exige figuran Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, Miguel Díaz Bauzá, Loreto Hernández García, Félix Navarro Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, entre otros.