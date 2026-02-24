Venezuela excarcela a cadetes registrados como presos políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades venezolanas excarcelaron el lunes a 11 cadetes de la Academia Militar que habían permanecido presos durante más de un año en la cárcel de El Rodeo I, acusados de conspiración en un caso que organizaciones de derechos humanos calificaron de persecución política.

Las liberaciones formaron parte de un grupo más amplio de unas tres decenas de excarcelaciones registradas en ese penal ubicado a las afueras de Caracas.

Los cadetes fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) bajo acusaciones de participar en un presunto complot. De acuerdo con familiares, “Call of Duty fue la única ‘evidencia’ que presentaron en su contra”. Uno de los arrestados era menor de edad al momento de la detención, dijeron allegados.

Entre los liberados se encuentra el mayor Jhonathan Mendoza, considerado por parientes de otros detenidos como “un símbolo de esperanza para las familias que siguen pidiendo la excarcelación de más de 200 militares”. Los jóvenes habían iniciado una huelga de hambre el viernes para exigir su libertad, tras denunciar que fueron llevados a una “casa clandestina” donde sufrieron torturas.

Aunque las familias celebraron las excarcelaciones, recordaron que “aún quedan más de 300 detenidos en El Rodeo luchando por su libertad”.

Andreina Baduel, del Comité por la Libertad de Presos Políticos, dijo en rueda de prensa que las visitas siguen siendo restrictivas y denunció tratos degradantes.

“Siendo a través de un vidrio… solo 15 minutos… nos obligan a colocarnos una capucha para llegar al área de la visita”, añadió.

Baduel confirmó que más de 200 presos políticos mantienen una huelga de hambre pese a la promulgación reciente de una Ley de Amnistía.

Elisa Trotta, del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, afirmó que entre los huelguistas hay extranjeros y mencionó el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien, según dijo, lleva “más de 14 meses secuestrado y desaparecido por la tiranía chavista”.

Por su parte, la ONG Foro Penal dijo a Martí Noticias que el gobierno aplica medidas restrictivas de libertad a más de 11.000 personas por persecución política. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la Ley de Amnistía contempla a “11 mil personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas privativas de libertad”.

Mientras tanto, en el Palacio de Justicia de Caracas se reportaron filas de excarcelados en espera de audiencias para obtener libertad plena, en un contexto de vigilias continuas frente a centros de reclusión para exigir la liberación de detenidos bajo lo que activistas describen como causas políticas.