En libertad Juan Pablo Guanipa tras aprobación de ley de Amnistía en Venezuela

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa confirmó este jueves que se encuentra en “libertad plena” tras "casi nueve meses de injusto encarcelamiento, y arremetió contra la ley de amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional y firmado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que podría conducir a la liberación de cientos de presos políticos.

El exvicepresidente de la Asamblea Nacional y líder del partido Primero Justicia escribió en sus redes sociales el jueves que la excarcelación de presos políticos “no es ningún acto de clemencia” porque “ninguno de ellos debió estar preso”.

"Agradezco a todos los venezolanos por pelear por mi liberación y la de todos los presos políticos. Gracias a los Estados Unidos y a la comunidad internacional por acompañar este proceso", dijo.

Washington ha presionado al gobierno interino para acelerar las excarcelaciones, en medio de críticas de activistas por “retrasos” y “falta de transparencia” sobre quiénes serán beneficiados.

“Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes”, afirmó.

Guanipa sostuvo que “no existe reconciliación bajo coerción” y que “una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”.

El político, aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido en mayo de 2025 tras permanecer en la clandestinidad luego de impugnar el controvertido resultado de las elecciones de 2024. Había sido liberado a inicios de este mes, pero volvió a ser arrestado y puesto bajo arresto domiciliario por presuntas violaciones de las condiciones de su excarcelación.

Guanipa compartió una imagen junto a Machado en X y escribió: "Se viene el reencuentro del dúo de la historia".

Este viernes, el opositor difundió un video a su llegada a la Basílica de la Chinita, en Maracaibo.

Edmundo González, opositor y presidente electo, advirtió por su parte que "una amnistía debe ser entendida como lo que es, en espíritu y letra, es una decisión sobre el tipo de país que queremos reconstruir. Una ley de amnistía puede abrir el camino a la reconciliación, pero solo si cumple condiciones básicas".

"El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país, que ha sufrido tanto como el nuestro, no puede implicar impunidad. Debe construirse sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales. Más allá de los tecnicismos legales -que debe tenerlos- una amnistía es un traje a la medida de UN PAÍS, no solo de una parte de este", agregó.

Para el abogado Alfredo Romero, residente de la organización Foro Penal, "hay que recibir con optimismo la Ley de Amnistía, pues beneficia a algunos perseguidos políticos. Sin embargo, también es restrictiva y deja por fuera muchos casos. Debemos seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos".

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart apuntó por su parte: "Me alienta la noticia de la liberación plena de Juan Pablo Guanipa tras su detención injusta y su arresto domiciliario. A esto debe seguirle la liberación de todos los presos políticos".

"Estados Unidos se mantiene firme junto al pueblo venezolano en su lucha por una Venezuela libre y próspera. El régimen debe saber que Estados Unidos observa de cerca", agregó.