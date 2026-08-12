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Vecinos protestan en La Habana mientras siguen los apagones en toda Cuba

Noche de apagón en La Habana.
Noche de apagón en La Habana.

Sumario

  • Vecinos de Plaza de la Revolución, en La Habana, protestaron por apagones tras ser excluidos de un “circuito protegido”.
  • Reportes desde Pinar del Río, Holguín y Camagüey describen cortes eléctricos de entre 30 y 40 horas, con servicio limitado a pocas horas diarias y creciente malestar ciudadano.
  • Activistas y residentes señalaron temor a represalias y cuestionaron las explicaciones oficiales sobre el embargo estadounidense.
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Residentes del municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, se manifestaron el martes por la noche en la intersección de la calle Lugareño y la Avenida Boyeros debido a un corte en el servicio eléctrico, según confirmó a Radio Martí una vecina que solicitó el anonimato.

“Sí salió gente a la calle”, afirmó la residente.

Otra fuente entrevistada en el lugar señaló que la interrupción ocurrió tras el desvinculamiento de la zona de una línea de suministro continuo. “Ya nos quitaron del circuito. De los circuitos protegidos”, dijo.

“La gente durmiendo en los portales”

En Pinar del Río, el comunicador independiente Yoelexis Acosta reportó que en el municipio de San Juan y Martínez la falta de electricidad supera las 30 horas continuas.

Protestan en el municipio Plaza en la Habana por apagones que afectan a todo el país
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Protestan en el municipio Plaza en la Habana por apagones que afectan a todo el país
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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“La gente durmiendo en los portales, para qué decirle, un ejemplo. La corriente... son 30 y pico de horas sin corriente y el pueblo está muy indignado con eso”, declaró Acosta.

En la ciudad de Holguín, la activista Catalina Hidalgo indicó que los cortes de energía alcanzan períodos prolongados en esa capital provincial.

“Bueno, ahí donde yo vivo son 30, 35, 40 horas. Nos dan tres horitas de corriente y nos vuelven a quitar la corriente 30 y 40 horas”, dijo Hidalgo.

En la ciudad de Camagüey, la exprisionera política Ienelis Delgado reportó que el suministro eléctrico es de pocas horas al día.

“El cuento del bloqueo”

“Están dando corriente dos o tres horas cuando más al día. Hay lugares que [el servicio es de] una hora y pico”, afirmó Delgado.

La activista se refirió también a la opinión de los residentes sobre las explicaciones oficiales relativas al embargo de Estados Unidos y a la presencia policial.

“Ya la gente, el cuento del bloqueo, ya eso caducó. Ya la gente eso no se lo cree, porque la gente ya está viendo... Qué pasa, que la gente tiene miedo a estar presa. La gente sabe que si va para la calle le meten una pila de años, y nadie quiere estar preso. La gente tiene mucho miedo, hay mucha represión”, concluyó.

Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba y los medios estatales informaron que los cortes de energía se deben a la falta de combustible para la generación distribuida y a averías y labores de mantenimiento en las plantas termoeléctricas del país.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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