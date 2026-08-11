Cubanas en Guanabacoa se concentran frente a la sede del Gobierno para exigir luz, agua y alimentos

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Un grupo de mujeres residentes en el municipio habanero de Guanabacoa se concentró este martes, alrededor del mediodía, frente a la sede del Gobierno Municipal.

Acompañadas por sus hijos, las manifestantes exigieron a las autoridades locales una solución inmediata ante los continuos y prolongados apagones, la falta de suministro de agua potable y la consecuente descomposición de los pocos alimentos disponibles.

Un video difundido en Facebook por el canal Nío Reportando un crimen registró a unas dos decenas de personas en el atrio del edificio gubernamental reclamando respuestas. En las imágenes se escucha a una de las asistentes manifestar que "no están ofendiendo solo están exigiendo sus derechos humanos", a lo que otra le responde con escepticismo: “Eso aquí no existe”, advirtiéndole a renglón seguido: “Estate tranquila”.

De acuerdo con el testimonio de la residente Evelyn Pineda, varias zonas del municipio acumulaban más de 40 horas consecutivas sin servicio eléctrico. Tras la prolongada interrupción, la luz apenas duró 40 minutos antes de volver a cortarse, situación que colmó la paciencia de las madres y las llevó a movilizarse.

“Una protesta pacífica pidiendo luz, agua y comida para los niños. Fueron para frente al Gobierno para que les dieran una respuesta porque ya no aguantan más”, señaló Pineda, subrayando la desesperación de las familias ante la falta de insumos básicos para alimentar a sus hijos.

Según Pineda, las autoridades no ofrecieron ningún tipo de diálogo ni respuesta a los reclamos de los vecinos. El lugar fue cercado por fuerzas policiales y efectivos de la unidad especial, que dispersaron la manifestación.

"La única respuesta que les pudo ofrecer el gobierno a las madres cubanas protestaron fue mandarles la policía. Trajeron los camiones de la unidad especial, y varias personas fueron trasladadas a la unidad".

Durante el operativo, al menos dos personas fueron detenidas y trasladadas a la unidad policial. Testimonios publicados en Facebook indicaron además que agentes del régimen grabaron a los manifestantes que acudieron a la sede gubernamental a protestar.