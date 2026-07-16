Vecinos de San Miguel del Padrón toman acción contra la corrupción en la distribución eléctrica

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Residentes del municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, se manifestaron y bloquearon el acceso a una subestación eléctrica local.

Los pobladores bloquearon físicamente el paso hacia la instalación para exigir continuidad en el servicio, motivados por la acumulación de jornadas sin refrigeración para conservar alimentos, falta de suministro de agua potable y la imposibilidad de cocinar en sus hogares.

Los manifestantes denunciaron interrupciones prolongadas e inestabilidad en el suministro, además de señalar presuntas prácticas de cobros informales por parte de los operarios para priorizar ciertos circuitos.

La protesta de los residentes tuvo lugar en las inmediaciones de una subestación de distribución eléctrica. De acuerdo con testimonios locales recogidos por Martí Noticias, los vecinos se apostaron en la vía pública para impedir el acceso de trabajadores de la estatal Unión Eléctrica y evitar que se interrumpiera nuevamente el flujo eléctrico en la zona.

Marlene Aguilar, residente de la localidad, explicó que la manifestación se originó por el descontento ante el esquema de cortes de servicio. Aguilar detalló que la comunidad llevaba seis días con interrupciones críticas del suministro, recibiendo energía únicamente a partir de las dos de la tarde bajo un esquema inestable.

"El problema es que desconectan, van y desconectan, nosotros llevamos aquí seis días sin corriente y nos ponen la corriente a partir de las dos de la tarde, es quita y pon", declaró Aguilar.

La vecina describió la inestabilidad del servicio señalando que la corriente retorna y se suspende en lapsos de pocos minutos, impidiendo el funcionamiento normal de los hogares. "Los niños se ponen a contar, cuando la quitan y la ponen: uno, dos, tres y la vuelven a poner", refirió sobre la frecuencia de los cortes.

De acuerdo con la denuncia de Aguilar, la inestabilidad en la distribución responde a presuntas irregularidades administrativas y de control técnico en el nivel local. Afirmó que operarios de la red, conocidos como linieros, reciben pagos informales de particulares para priorizar la reconexión de electricidad en circuitos específicos.

"Les pagan para que vengan y pongan la corriente y esa es la situación que hay entonces en otros barrios, que no hay corriente estable", detalló la residente, añadiendo que "los intermediarios, es decir, los trabajadores, saben la necesidad actual que tenemos con la crisis energética y están cobrando dinero".

La protesta segun un post en Facebook se desencadenó cuando el personal estatal intentó suspender el flujo eléctrico pocas horas después de haberlo restablecido de manera intermitente.

Este escenario en el municipio coincide con el pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), que previó para este jueves una cobertura de apenas 990 megawatts frente a una demanda estimada de 3200 megawatts durante el horario pico. Este déficit de generación deja sin cubrir el 69% de las necesidades del país, en medio del segundo colapso general del sistema eléctrico en una semana y el cuarto en lo que va del año 2026.

Respecto a la manifestación en la subestación, Aguilar especificó que el objetivo de los vecinos fue obstruir el tránsito de las brigadas técnicas: "Se pusieron ahí, fue a impedir el paso a que fueran a quitar la corriente". La residente aclaró que estas acciones se dirigen contra las decisiones y manejos de los técnicos que operan directamente la red local.

Aunque el suministro eléctrico se restableció parcialmente durante la noche posterior a la protesta, la situación general de desabastecimiento de insumos básicos persiste en la localidad.

Aguilar concluyó describiendo las dificultades cotidianas que enfrentan debido a los cortes prolongados, indicando que en el área "ni cocinar podemos ni nada... porque no tenemos corriente ni de día ni de noche".