Vecinos de Guanabo protestan frente al Poder Popular para exigir agua, comida y electricidad

Getting your Trinity Audio player ready...

Decenas de residentes de Guanabo, en el municipio de Habana del Este, se concentraron este lunes frente a la sede local del Poder Popular para exigir respuestas ante la falta de agua potable, electricidad y alimentos.

La activista y residente en la localidad, María Elena Mir Marrero, dijo a Martí Noticias que la población se mantuvo frente a la sede gubernamental hasta ser atendida.

Según explicó, desde el 8 de mayo los vecinos enfrentan extensos cortes eléctricos, algunos de hasta 45 horas consecutivas, y más de un mes con graves problemas en el suministro de agua.

Las afectaciones han impactado servicios esenciales como el policlínico de Guanabo, donde áreas de consultas, laboratorio y fisioterapia permanecen sin ofrecer servicio durante los prolongados apagones.

Los residentes cuestionaron además los preparativos para la inauguración de la temporada de verano, prevista para el 27 de junio, en momentos en que la localidad enfrenta una crisis de servicios básicos que no logra atender las necesidades de los pobladores locales.

"¿Cómo se va a abrir el verano cuando la población no tiene agua, gas ni electricidad?", decían los manifestantes, que reclamaron transparencia sobre el destino de los recursos generados por una de las principales zonas recreativas del este de La Habana.

Mir Marrero aseguró que las personass no quedaron satisfechas con las respuestas ofrecidas por las autoridades y advirtió que continuarán reclamando soluciones. "El pueblo de Guanabo se mantiene firme en la defensa de sus derechos y vamos a seguir exigiendo respuestas ante el Poder Popular", afirmó.

La activista señaló además que durante la concentración hubo presencia policial y que algunos agentes advirtieron a los asistentes que no grabaran con sus teléfonos celulares.