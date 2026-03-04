Universidad suspende a profesor cubano tras publicaciones críticas en redes sociales

Getting your Trinity Audio player ready...

El arquitecto y profesor universitario Abel Ernesto Tablada de la Torre, hermano de la diplomática cubana Johana Tablada de la Torre, anunció a sus estudiantes que no podrá continuar ejerciendo como docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE) debido a publicaciones críticas realizadas en su cuenta personal de Facebook.

En un mensaje dirigido a los estudiantes de la facultad y difundido en whatsapp, Tablada explicó que la decisión no responde a su voluntad ni a la de la dirección de su facultad, sino a reacciones negativas de la rectoría del centro de estudios tras la publicación de reflexiones donde abordó la situación del país.

“Debo dejar de ejercer como profesor en la facultad por motivos ajenos a mi voluntad y de la dirección de la Facultad”, escribió el arquitecto.

Publicaciones críticas

El profesor señaló que la controversia surgió a partir de dos textos publicados en su perfil personal. El primero, titulado “El destino de los ingresos de Etecsa: reflexión y tres preguntas incómodas a la Asamblea Nacional de Cuba”, fue publicado el 1 de junio de 2025. El segundo, “La universidad y la resiliencia”, apareció el pasado 2 de febrero.

Según explicó, tras la primera publicación la rectoría decidió inicialmente que no podía continuar impartiendo clases. Sin embargo, esa decisión fue revertida gracias al apoyo de miembros del comité del Partido Comunista y del consejo de dirección de la facultad, quienes enviaron cartas defendiendo su permanencia.

Ese respaldo permitió que Tablada continuara impartiendo clases durante el semestre pasado.

No obstante, tras su segundo texto crítico, las autoridades universitarias le informaron nuevamente que no podrá ser contratado para el actual semestre.

El arquitecto explicó que incluso solicitó formalmente a la rectora de la universidad la posibilidad de seguir impartiendo clases de forma voluntaria, sin contrato ni remuneración.

La petición, según indicó, no fue aceptada.

Aun así, se le permitirá continuar supervisando algunas tesis de diploma como tutor externo.

Revisión interna tras hacerse público el caso

En comunicación con Martí Noticias, Tablada indicó que las autoridades universitarias le informaron posteriormente que el caso está siendo “evaluado internamente”. Tras hacerse pública la decisión la facultad aparentemente le habrían pedido que evite hacer comentarios sobre el tema mientras se revisa la situación.

Ese mensaje sugiere que la institución podría reconsiderar la medida, lo que abre la posibilidad de que el profesor sea reintegrado a sus funciones docentes.

Llamado al debate

En su mensaje a los estudiantes, Tablada defendió la necesidad del debate abierto dentro de la universidad y animó a los jóvenes a leer sus textos y comentar, incluso si no comparten sus opiniones.

“Es en el debate respetuoso entre ideas diferentes que se produce el desarrollo tanto personal como de grupos humanos y sociedades”, escribió. El profesor también lamentó no poder continuar su labor docente, actividad que aseguró echará de menos.

“Además de considerar esta medida injusta, extrañaré mucho la actividad docente y el intercambio siempre enriquecedor con ustedes”, expresó.

El caso ocurre en un contexto en el que académicos e intelectuales dentro de la isla han denunciado crecientes limitaciones al debate público sobre la crisis económica y social que atraviesa el país.

Tablada expresó su esperanza de que las nuevas generaciones de arquitectos puedan contribuir a transformar las ciudades cubanas en espacios “más verdes, inclusivos, dinámicos y esperanzadores”.

“Les digo hasta luego”, concluyó, “porque aunque no nos veamos en el aula, siempre habrá espacios para coincidir”.

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) denunció el caso. "Contando con una sólida trayectoria profesional que incluye estancias en universidades extranjeras, publicaciones especializadas y participación en prestigiosos eventos, hoy es cancelado por su alma mater", recoge el comunicado.

La organización independiente instó "a la solidaridad y el acompañamiento ante esta nueva vulneración de la libertad académica en Cuba".