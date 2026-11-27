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La muerte de Nereyda Frías Palacios, quien fue estrangulada en su vivienda del reparto Sosa, en Las Tunas, ha reabierto el debate sobre una realidad que suele pasar desapercibida: la violencia feminicida contra mujeres de edades más avanzadas.

Originaria de la comunidad rural Aguacate, en Palma Soriano, y maestra de primaria, la víctima tenía 58 años y era madre de tres hijos mayores. El hombre señalado como responsable, tenía 68 años y se quitó la vida pocas horas después de cometer el crimen.

El crimen suscitó reacciones de incredulidad en las redes sociales ante el hecho de que una mujer de casi 60 años fuera víctima de un crimen de esta naturaleza. Sin embargo, los registros del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) indican que este tipo de agresiones no distingue etapas de la vida.

Aunque el grueso de los casos documentados en 2026 se sitúa entre los 30 y los 44 años, el registro ya suma 16 mujeres asesinadas de más de 50 años en lo que va del año, superando las nueve contabilizadas durante 2025. Dentro de esa cifra, cuatro víctimas alcanzaban o superaban los 60 años.

“A algunas personas en las redes sociales les costaba creer que algo así pudiera ocurrirle a una mujer de 58 años. Los datos que hemos documentado desde OGAT muestran que el femicidio puede ocurrir a cualquier edad”, explicó a Martí Noticias Ileana Álvarez, directora de la organización asentada en Madrid.

Entre los antecedentes citados para ilustrar esta realidad figuran los casos de Nilda Díaz Santana, de 58 años, y Berta Beitia López, de 64. A ellos se suma el de Lenia Valdés Amador, de 81, quien falleció a consecuencia de una agresión perpetrada por la expareja de su hija, que también asesinó a esta última.

Desde OGAT subrayan la importancia de tomar en serio los indicadores tempranos de riesgo en cualquier etapa de la vida, un escenario que Álvarez considera aún más complejo en medio de los constantes apagones y la desconexión en Cuba.

“Si una mujer dice que tiene miedo, si su pareja la amenaza o controla sus salidas y sus contactos, hay que escucharla y actuar”, señaló la especialista y advirtió que “para una mujer mayor que depende de su pareja para moverse, para cubrir sus gastos, pedir ayuda y salir de la casa puede ser especialmente difícil”.

“Las mujeres necesitan un lugar seguro donde acudir y protección efectiva desde el momento en que se conoce el peligro. La prevención se juega ahí, cuando todavía estamos a tiempo de salvar una vida”, concluyó.