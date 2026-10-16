Alas Tensas: de blog a referente en la defensa de los derechos de las cubanas

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El medio independiente Alas Tensas celebra este 16 de octubre su décimo aniversario, una década dedicada a visibilizar la realidad de las mujeres cubanas, denunciar la violencia machista y defender los derechos humanos, pese a la persecución que obligó a sus fundadoras a abandonar Cuba.

Fundado en 2016 en Ciego de Ávila, el proyecto nació como una revista impresa y un blog digital para promover la literatura, el pensamiento y la creación femenina. Con el paso de los años, se convirtió en una plataforma de periodismo independiente y defensa de los derechos de las mujeres, con especial atención a los feminicidios, la represión y las desigualdades que enfrentan las cubanas.

En declaraciones a Martí Noticias, su fundadora y directora, Ileana Álvarez, recordó los comienzos de una iniciativa que surgió lejos de La Habana, con recursos limitados, pero con la convicción de que las mujeres necesitaban un espacio propio para expresar sus inquietudes y denunciar las injusticias.

"Comenzamos con una revista impresa y un blog digital, convencidas de que las mujeres cubanas necesitábamos un espacio independiente para la literatura, el pensamiento y la defensa de nuestros derechos", expresó.

Sin embargo, aquel proyecto cultural pronto enfrentó la vigilancia y el hostigamiento de las autoridades cubanas.

"Pronto comprendimos que dar voz a las mujeres, contar sus historias y denunciar las injusticias y las violencias que recibían tenía un precio muy alto bajo una dictadura", relató Álvarez.

La directora de Alas Tensas recordó que las integrantes del proyecto fueron objeto de amenazas, interrogatorios y vigilancia, una situación que también afectó a sus familiares.

La presión terminó provocando su salida de Cuba en 2018, apenas dos años después de la fundación de la revista.

"Sufrimos vigilancia, amenazas, interrogatorios y hostigamiento contra nosotras y nuestras familias. En el 2018 aquella persecución terminó empujándonos al exilio", denunció.

Pero abandonar el país no significó renunciar al proyecto.

"Sin embargo, no consiguieron silenciarnos. Como dije en una editorial en aquel momento, no consiguieron cortarnos las alas", afirmó.

Desde Madrid, el equipo continuó publicando investigaciones, testimonios, artículos de opinión y trabajos culturales, manteniendo una red de colaboradoras dentro de Cuba.

Álvarez destacó que muchas de esas mujeres siguen desempeñando su labor en condiciones difíciles, expuestas a la vigilancia y la criminalización por ejercer el periodismo independiente y defender los derechos humanos.

Uno de los pasos más importantes en la trayectoria de Alas Tensas fue la creación, en 2019, del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), dedicado a investigar, verificar y documentar los feminicidios y otras manifestaciones de violencia machista en Cuba.

"Fundamos el Observatorio de Género de Alas Tensas para monitorear la violencia machista, investigar los feminicidios y poner nombres y rostros a las mujeres asesinadas", explicó su directora.

Desde entonces, el Observatorio ha documentado cientos de casos y elaborado informes que buscan visibilizar la magnitud de la violencia contra las mujeres en la isla.

Álvarez cuestionó la respuesta de las autoridades cubanas ante estos crímenes y la falta de transparencia en las investigaciones.

"Hoy hemos documentado cientos de casos que las autoridades cubanas no reconocen ni investigan con la transparencia necesaria para lograr realizar políticas públicas efectivas y lograr que este incremento de la violencia cese", señaló.

La organización también ha acompañado las denuncias de familiares de víctimas, visibilizado la situación de las presas políticas y promovido campañas contra la violencia de género.

Sus investigaciones y denuncias han llegado a organismos internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo.

En el décimo aniversario de Alas Tensas, su directora reconoció el papel de las colaboradoras, lectoras, organizaciones feministas y medios independientes que han contribuido a mantener vivo el proyecto.

"Estos diez años han sido posibles gracias al valor de nuestras colaboradoras, muchas de ellas criminalizadas, a nuestras lectoras y a la solidaridad de tantos aliados", expresó.

Álvarez agradeció especialmente a la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba y a los medios de comunicación que han difundido las denuncias sobre la situación de las mujeres cubanas.