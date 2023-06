Un cubano le da voz al cangrejo Sebastián en “La sirenita” de Disney en español

El actor cubano Rone Luis Reinoso ha prestado su voz para interpretar a este conocido personaje, el cangrejo Sebastián de la película “La sirenita”, una producción de Disney, en su versión en español.



En Cuba puso su talento en producciones como “Los cuentos del Decamerón”, el musical "Nigth Club", “El mercader de Venecia”, “La pandilla”, “Dos pobres rumanos que hablaban polaco” y muchas más.



Reinoso participó también en series de televisión como “Zoológico”, “De amores” y en la novela “Latidos compartidos”, y en el cine fue parte de las cintas “Regreso a Ítaca y “El techo”.



El actor, radicado en España, conversó con Martí Noticias en la Revista Informativa “Artexpress”, donde cantó un fragmento de una de las canciones de la película y contó detalles de cómo llegó al casting de "La Sirenita" y de su trayectoria artística.



Antes de ser la voz de Sebastián, ¿cuáles fueron tus inicios en la actuación?



He seguido el ejemplo de mi madre. Es actriz, se llama Aymé Despaigne. Desde pequeño me rodeé de actrices, de actores, estaba en los teatros y la radio. Se lo dije a mi madre un día y se me dio la oportunidad de entrar a la ENA, luego al ISA.



También tuve la posibilidad de poder trabajar en todos esos medios, incluido el cine y la televisión.



¿Cómo llegas a España? ¿Qué has hecho allí?



Llego a España por una película independiente que hicimos por el 2016. Fui invitado a la premier por la directora de la cinta y decidí quedarme con mi padre y con mis hermanos. Comencé a trabajar en una tienda y luego se me presentó la posibilidad de actuar en el musical sobre la vida de Tina Turner, interpretando a su esposo, Ike Turner.



A partir de ahí empecé ese musical, con el cual he estado durante un año y medio. Luego llega “La Sirenita” y me llaman para el casting, yo no sabía de qué casting se trataba hasta que llegué y supe que era para la voz de Sebastián.



¿Y cómo fuiste montando el personaje? ¿Qué significó para ti participar en este proyecto?



La verdad es que vas haciendo todo poco a poco. Nunca había hecho doblaje, cuando hago el casting me quedé sorprendido de la rapidez que hay que tener porque te ponen los audífonos, tienes la pantalla, el texto, y la verdad es que ya cuando me aprobaron, que empecé a hacer la peli, trabajé con dos directores que te van dando la pauta de lo que ellos querían.



¿Satisfecho con el doblaje, con el personaje?



Pues mira que sí, me ha gustado muchísimo el resultado. De verdad que estoy muy satisfecho.



¿Cómo es la preparación para interpretar un personaje en un musical?



Es bastante rigurosa porque el musical lleva mucha resistencia, mucha preparación, porque acá se trabaja de martes a domingo, teniendo dobles funciones en el teatro sábados y domingos. Di clases de canto, de danza, tienes que estar bastante activo puliendo las disciplinas.



Haber llegado hasta ahí debe ser maravilloso…



Sí, es un privilegio que me hayan llegado estos trabajos, que igual me sigan apareciendo cosas en lo que me gusta. Trabajar en España en el musical y para una empresa como Disney es maravilloso.



¿Planes futuros?



Estoy haciendo "La Celestina" para un festival de teatro clásico en Madrid con el director Carlos Díaz, de Teatro El Público, y luego estaré en un musical. Mis planes son continuar en España, haciendo lo que más me gusta, pero con Cuba en mi corazón.