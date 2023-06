Como un hecho abusivo e irrespetuoso califica cineasta la censura de Cuba a filme sobre Fito Páez

El cineasta cubano Juan Pin Vilar ha denunciado a las autoridades cubanas del Ministerio de Cultura (MINCULT) por cancelar al célebre cantautor argentino Fito Páez, con la censura del documental "La Habana de Fito", el pasado mes de abril.

El guionista y director de cine y televisión considera que se trata de un hecho "abusivo e irrespetuoso" con el rockero, que debutó por primera vez en los escenarios cubanos en 1987, hasta convertirse en uno de los artistas internacionales más queridos en la isla y que luego ha manifestado públicamente su rechazo al régimen cubano al que calificó de “dictadura”.

"La censura es contra el documental y contra Fito (Páez), no es contra mí. Hace tres años exigí la renuncia del ministro de Cultura. Para mí él no cuenta. Y le escribí al presidente porque es el que hay, y le toca enterarse. Nunca he protestado por la censura a una obra mía, ya son cinco censuradas. Pero en este caso, es alguien (Fito Páez) que le ha dado todo a Cuba, un amor después del amor. Y no se puede ser cómplice de tan grande injusticia", declaró el integrante del colectivo de artistas 27N a DIARIO DE CUBA, en referencia a una carta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que publicó en su perfil de Facebook.

El realizador cubano dijo a DIARIO DE CUBA que "todos los argumentos están enfocados en el testimonio de Fito, pero nadie tiene la decencia o la honestidad de decírselo" y que "es por eso que lo prohíben, para no darle la cara".

En el post de Facebook, Vilar recordó que su filme fue suspendido el pasado 26 de abril por una funcionaria del MINCULT, que decidió cancelar la proyección de tres filmes en la sede del grupo de teatro El Ciervo Encantado.

El fundador de Xpin Producciones se refiere a varias gestiones realizadas con motivo de la cancelación de su filme: una reunión el 16 de mayo con un funcionario del MINCULT; otra, el 22 de mayo, con el embajador de la Argentina en Cuba; y luego una carta dirigida "al Presidente de la República a través del sitio oficial de atención a la población", enviada 30 días después de la suspensión del filme.

"Personalmente, siento la censura de “La Habana de Fito” como un acto deplorable que impone una mirada sesgada sobre el documental y supedita el testimonio de Fito Páez a cuestionamientos políticos o de credulidad histórica", escribió el artista y activista del 27N.

Años atrás, el cantautor argentino dijo a medios de prensa en Miami que la revolución en Cuba "se detuvo" y consideró como "una dictadura" al gobierno de los hermanos Castro: "Nadie puede calentar la silla más de 40 años... sería una dictadura. Cualquier proceso revolucionario conlleva la idea recambio, de un movimiento. Si se queda fijo es que ya pasó, se paró".



En su carta al sucesor de Raúl Castro, Vilar dijo que el documental aborda "lo que representan la amistad y Cuba para Fito. Lo que él nos inyectó en vena: Otra visión sobre el amplio universo de posibilidades que existen, más allá del horizonte del mar, visto desde el malecón habanero. Esa mirada hacia el exterior no existía en la inmensa mayoría de los jóvenes cubanos de mi generación, simplemente, porque en nuestro país no se podía viajar a menos que fuera para quedarte a vivir, definitivamente, en otro país, o que el gobierno te enviara. Ni siquiera podíamos tener contacto con extranjeros; muchísimo menos entrar en un hotel. Recordemos que entonces no existían el internet y la telefonía satelital".

Además valoró que la prohibición de exhibir “La Habana de Fito” confirma su tesis de que "lo que se le transmite a los jóvenes como errores fueron, y son, políticas deliberadas que continúan ejecutándose".

En la misiva sugirió que "la mejor solución a esta acción irrespetuosa, mediocre, e injusta, desde el anonimato de una autoridad, a nombre del ministerio de cultura, es la proyección del documental en el cine Chaplin, como corresponde -y se ha hecho- con el resto de los filmes ganadores del Fondo de Fomento del Cine Cubano".

"Sr. Presidente, Fito Páez es mi amigo, no permitiré que se utilice mi silencio para mentirle con dilaciones y argumentos que legitimen políticas absurdas y fuera de contexto, que solo amplifican el descrédito mediático de nuestro país, por causas ajenas a los ciudadanos", concluye el realizador.

Recientemente se estrenó en Netflix la serie El amor después del amor, que recoge los primeros 30 años de la carrera del músico argentino, incluyendo sus primeros viajes a Cuba.