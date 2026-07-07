UE insta a La Habana a respetar los derechos humanos y dejar de apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania

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La Unión Europea responsabilizó al gobierno cubano por la crisis que atraviesa la isla y le exigió reformas políticas y económicas, así como el cese de su respaldo a Rusia en la guerra contra Ucrania.

Durante un debate de la Asamblea General de Naciones Unidas solicitado por el régimen cubano sobre la necesidad de poner fin al embargo estadounidense, el jefe de la delegación de la Unión Europea ante la ONU, Stavros Lambrinidis, afirmó que el bloque reconoce “el efecto humanitario negativo” de las sanciones y reiteró que la Carta de las Naciones Unidas debe servir de marco para abordar la situación. “El apoyo y el acceso humanitario deben protegerse en toda circunstancia”, sostuvo.

No obstante, Lambrinidis advirtió que “la grave situación del pueblo cubano no se debe únicamente al bloqueo” y aseguró que las autoridades cubanas deben emprender con urgencia reformas económicas y políticas.

Los cambios, precisó, deben incluir “el respeto pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales” y “la liberación de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria”. También instó al gobierno a abrir espacios para un diálogo “constructivo e inclusivo” con la sociedad civil.

El diplomático europeo aprovechó además su intervención para cuestionar la postura de Cuba frente a la invasión rusa de Ucrania y lamentó que La Habana no haya actuado conforme a los principios de la Carta de la ONU.

Asimismo, señaló que esa posición quedó reflejada en su voto contra la resolución del 24 de febrero que respaldaba un alto el fuego y una paz duradera en Ucrania. En ese contexto, pidió a Cuba “abstenerse de dar apoyo a la agresión de Rusia” y adoptar “todas las medidas necesarias y efectivas” para impedir que ciudadanos cubanos se incorporen a las fuerzas militares rusas que combaten en el conflicto.

En la parte final de su discurso, el representante europeo describió el deterioro de las condiciones de vida en la isla, al señalar que millones de cubanos enfrentan apagones diarios, escasez de alimentos y medicamentos, el deterioro de los servicios públicos y dificultades para acceder a la atención médica básica.

“Los cubanos quieren una vida mejor. Anhelan la libertad y las oportunidades y merecen un futuro más próspero”, afirmó.

En su intervención, Lambrinidis indicó que los países candidatos Montenegro, Albania*, la República de Moldavia y Bosnia y Herzegovina, y Noruega, país miembro de la AELC y del Espacio Económico Europeo, así como Andorra, San Marino y el Reino Unido, se adhieren a su declaración.