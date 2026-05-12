Trump sobre presos políticos en Venezuela: Vamos a sacarlos a todos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su administración buscará la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

“Vamos a sacarlos a todos”, dijo Trump al ser consultado por periodistas sobre los detenidos por motivos políticos en Venezuela.

La Asamblea Nacional venezolana aprobó en febrero una ley de amnistía, casi dos meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Washington. Sin embargo, sectores opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que cientos de presos políticos aún permanecen detenidos y no fueron incluidos en las medidas de excarcelación.

El Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez dio por concluido el proceso de amnistía el pasado 24 de abril.

Trump vinculó la nueva etapa política en Venezuela con el desarrollo del sector energético y aseguró que grandes compañías petroleras estadounidenses están aumentando su presencia en el país.

“Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías entrando. Y Venezuela ahora está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años”, afirmó.

La administración estadounidense impulsa un plan dividido en tres fases: estabilización, reconstrucción y transición, para reorganizar el panorama político y económico venezolano tras la salida de Maduro del poder.