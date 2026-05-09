Muerte de preso político Quero Navas desata condena internacional contra Caracas (VIDEO)

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La muerte bajo custodia del preso político venezolano Víctor Quero Navas ha provocado una nueva ola de presión internacional contra el régimen venezolano y reavivó las denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas y opacidad dentro del sistema penitenciario del país sudamericano.

El caso generó indignación luego de que se conociera que su madre, Carmen Teresa Navas, pasó más de un año solicitando una fe de vida y recorriendo cárceles e instituciones oficiales buscando información sobre el paradero de su hijo, mientras las autoridades ya tenían constancia oficial de su fallecimiento desde julio de 2025.

Según documentos oficiales divulgados esta semana por el Ministerio del Servicio Penitenciario venezolano, Víctor Quero Navas murió el 24 de julio del año pasado mientras permanecía bajo custodia estatal.

El acta de defunción fue emitida el 30 de julio de 2025. Sin embargo, familiares denuncian que nunca fueron informados sobre el deceso y continuaron recibiendo silencio institucional durante meses.

La situación generó fuertes reacciones en Estados Unidos. La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, condenó el caso y cuestionó la existencia de presos políticos en Venezuela.

“No debe morir ninguno… no se concibe en el Hemisferio Occidental presos políticos”, expresó la legisladora.

El senador republicano Rick Scott también reaccionó con dureza y exigió al gobierno estadounidense reimponer sanciones contra la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Scott aseguró que Quero Navas fue “secuestrado, torturado, aislado y asesinado” y calificó el caso como un crimen de lesa humanidad. Además, sostuvo que todos los presos políticos, incluidos los desaparecidos, deben ser liberados de inmediato.

Este viernes, autoridades venezolanas practicaron la exhumación del cuerpo de Quero Navas. Aunque el acceso estuvo restringido, imágenes difundidas por NTN24 mostraron el despliegue forense durante el procedimiento.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, también responsabilizó directamente al aparato estatal venezolano por el manejo del caso y aseguró que ocultar durante meses la muerte del detenido constituyó un acto deliberado de “tortura psicológica” contra su madre.

Machado denunció además que aún existen cientos de presos políticos en Venezuela y familias que desconocen si sus seres queridos permanecen con vida o son víctimas de torturas dentro de centros de reclusión.

El caso ocurre en medio de una compleja etapa política en Venezuela, marcada por contactos y mecanismos de cooperación entre Washington y la gobernante encargada Delcy Rodríguez.

La administración estadounidense ha manifestado públicamente que mantiene canales de trabajo y coordinación con las actuales autoridades venezolanas dentro del llamado plan de transición para el país.