Trump recibe en la Casa Blanca a los astronautas del Artemis II

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El presidente Donald Trump se reunió este miércoles en la Oficina Oval de la Casa Blanca con Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los astronautas de la misión Artemis II que protagonizaron el exitoso viaje de 10 días alrededor de la Luna y a quienes calificó como “personas muy valientes que han cautivado la atención de todo el mundo, no sólo de nuestro país”.

“Se necesita personas como estas para hacer grande nuestro país”, afirmó Trump ante la prensa... Nunca había visto nada igual; todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso", dijo.

El mandatario estadounidense aseguró además que “estamos muy orgullosos de estas personas. Tienen un valor increíble”.

Trump felicitó igualmente por este histórico viaje alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo a Jared Isaacman, al frente de la Administración de la Aeronáutica y el Espacio, NASA.

En el encuentro, el presidente Trump afirmó que cree que se tiene una buena oportunidad antes de que termine su segundo mandato de regresar a los astronautas a la superficie de la Luna.

“Bueno, tenemos una oportunidad. Quiero decir, no nos gusta hablar con total certeza, porque entonces dirían: «¡Oh, fracasamos, fracasamos!». Pero creo que podríamos afirmar que vamos adelantados respecto al cronograma. Así que tenemos... tenemos una buena oportunidad. Ya lo hemos autorizado y creo que, con este equipo —y, ya saben, considerando que Jared ha realizado una labor extraordinaria en la NASA—, creo que tenemos una buena oportunidad, ¿verdad? Ya veremos.”

Sobre este tema, el Administrador de la NASA dijo en este encuentro que “tenemos un plan alcanzable para volver a la Luna. Estamos de vuelta en el negocio de lanzar cohetes lunares con frecuencia. Vamos a lanzar Artemis III en el 2027. Estaremos trabajando en el 2028 para intentar regresar astronautas a la superficie de la Luna.”

El presidente estadounidense agregó que su Administración se ha involucrado con la NASA para recuperar el programa espacial.

“Una de las cosas que hace la NASA es para nuestro ejército, para la ofensiva y la defensa militar. Realmente vale la pena por lo que ha pasado militarmente y ves ahora lo que estamos haciendo militarmente y mucho de eso viene del espacio”, apuntó Trump.

A una pregunta de la prensa de si liberaría información sobre los OVNIS, el mandatario aseguró que en un futuro cercano podrían estar liberando información sobre el tema.

"Creo que vamos a publicar tanto como nos sea posible en un futuro cercano. Por alguna razón —y supongo que es una razón que ha estado en la mente de la gente desde hace mucho tiempo—, existe un gran interés por saber más sobre los ovnis y cualquier asunto relacionado con ellos o con material afín. Y vamos a dar a conocer muchas cosas que hasta ahora no habíamos revelado", indicó.

"He entrevistado a varias personas —principalmente durante mi primer mandato—; entrevisté a algunos pilotos, gente muy seria y fiable, y me contaron que vieron cosas que ustedes no creerían. Así que pronto podrán leer al respecto”, agregó.