Artemis II regresa a la Tierra tras su histórica misión alrededor de la Luna

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Sanos y salvos tras su histórica odisea alrededor de la Luna, los cuatro astronautas de la misión Artemis II regresaron este viernes a la Tierra, poniendo fin a la primera travesía tripulada de la humanidad más allá de la órbita terrestre baja en más de medio siglo.

"Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de vuelta sanos y salvos. Reid, Victor, Christina y Jeremy hicieron un trabajo excepcional. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones como embajadores de la humanidad en las estrellas", escribió en X Jared Isaacman, director de la NASA.

"Esta fue una misión de prueba, el primer vuelo tripulado del SLS y Orion, adentrándose más que nunca en el implacable entorno del espacio, y conllevaba un riesgo real. Aceptaron ese riesgo por todo lo que podíamos aprender y por las emocionantes misiones que vendrán, mientras regresamos a la superficie lunar, construimos una base lunar y nos preparamos para lo que está por venir", agregó.

Tras recorrer 252,756 millas desde la Tierra, rodear la Luna y observar su superficie como nunca se había hecho, la tripulación de Artemis II regresó a casa. Su cápsula Orion, bautizada como Integrity, amerizó con éxito en el océano Pacífico, frente a las costas de California, completando una misión de diez días que marca el regreso de los seres humanos a la vecindad lunar por primera vez desde el programa Apollo.

La tripulación, integrada por el comandante Reid Wiseman (NASA), el piloto Victor Glover (NASA), la especialista de misión Christina Koch (NASA) y el astronauta canadiense Jeremy Hansen (CSA), demostró no solo la capacidad técnica de la nueva era espacial, sino también la dimensión profundamente humana de la exploración.

Todo comenzó el 1 de abril con un espectacular despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El cohete SLS impulsó la cápsula Orion hasta alcanzar velocidades superiores a las 17.000 millas por hora en apenas ocho minutos.

Sin embargo, poco después de llegar a órbita, surgió un problema inesperado: un fallo en el sistema del inodoro. La astronauta Christina Koch, con ayuda del Centro de Control en Houston, asumió el rol de “plomera espacial” y resolvió exitosamente una fuga que amenazaba la higiene de la cabina.

Más allá de los desafíos técnicos, la misión dejó imágenes y reflexiones que rápidamente se volvieron virales.

Victor Glover, el primer astronauta afroamericano en viajar hacia la Luna, describió la Tierra vista desde el espacio profundo como un “oasis” precioso en medio de la inmensidad vacía del universo, un recordatorio de la fragilidad y la unidad de nuestro planeta.

Desde Washington, el presidente Donald Trump conversó durante doce minutos con la tripulación y los calificó como “los pioneros de los tiempos modernos”, destacando que la misión devolvía “la grandeza espacial” a Estados Unidos.

Pero el momento más conmovedor ocurrió durante el sobrevuelo lunar, cuando la tripulación avistó un cráter brillante en la frontera entre la cara visible y la oculta de la Luna. Jeremy Hansen tomó la radio y, con la voz entrecortada por la emoción de Reid Wiseman, solicitó a Control de Misión nombrar ese punto lunar en honor a Carroll Wiseman, la fallecida esposa del comandante, quien murió en 2020 tras una larga batalla contra el cáncer.

“Perdimos a una persona querida. Su nombre era Carroll, esposa de Reid y madre de Katie y Ellie. Es un punto brillante en la Luna y nos gustaría llamarlo Carroll”, dijo Hansen.

Otro cráter cercano fue nombrado Integrity, en homenaje a la propia nave. Mission Control aceptó la petición de inmediato. Ese gesto selló un vínculo eterno entre el amor humano y el paisaje lunar.

Hoy, con los astronautas ya en tierra firme y recuperados por los equipos de rescate, Artemis II se consolida como mucho más que una misión de prueba. Representa el reencuentro de la humanidad con su vocación exploradora y el primer gran paso de la NASA hacia el retorno sostenido a la Luna y, eventualmente, a Marte.

Mientras el mundo celebra el regreso seguro de estos modernos exploradores, sus historias —desde reparar un inodoro en el espacio hasta honrar un amor perdido en la superficie lunar— quedarán como testimonio de que la exploración espacial no solo avanza la ciencia, sino que también revela lo mejor de la condición humana.