La misión de Artemis II capta imágenes lunares inéditas

Getting your Trinity Audio player ready...

La NASA compartió este domingo imágenes inéditas de la Luna, captadas por los tripulantes de la misión Artemis II.

Una de las fotografías del satélite natural de la Tierra captó una porción de la cuenca Orientale, que, según la NASA, supone un hito para el ojo humano, pues hasta ahora, sólo las cámaras robóticas habían captado esta región lunar.

El cráter en sombra, de 965 kilómetros de ancho, representa una zona de transición clave entre la parte visible y la cara oculta de la Luna.

Asimismo, los tripulantes compartieron imágenes de la Tierra, en la medida en que se alejan de nuestro planeta en su camino hacia la Luna.

La misión fue lanzada el pasado miércoles 1 de abril y ya ha recorrido la mitad del camino hacia la Luna, a donde llegará el lunes para sobrevolarla por su cara oculta.

La tripulación permanecerá unos 40 minutos sin contacto por radio, una situación inédita en la historia reciente de la exploración lunar.

Esta fase permitirá probar sistemas clave y recopilar datos para el diseño de futuras misiones, en particular para Artemis III, que buscará alunizar en el 2027.

La nave con cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, alcanzó una órbita terrestre de casi 70 mil 400 kilómetros de altura, una cifra inédita para vuelos tripulados.

Asimismo, el trayecto de la cápsula Orión contempla una distancia máxima de 402 mil kilómetros desde la Tierra, un récord histórico que supera la marca del Apollo 13 de 400.171 kilómetros, en 1970.

La misión está prevista para durar diez días y su regreso a la Tierra debe producirse el próximo viernes 10 de abril.