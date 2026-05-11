Trump rechaza la última propuesta de Irán y la califica de "basura"

El presidente Donald Trump criticó duramente la propuesta de alto el fuego enviada por Teherán y reiteró que Estados Unidos no cederá ante ninguna presión.
En una rueda de prensa en la Casa Blanca, describió el documento recibido del régimen iraní como “esa basura que nos enviaron”. Utilizando una metáfora médica, explicó que el alto el fuego actual es “increíblemente débil” y que “está en soporte vital masivo”.
El presidente confirmó que el régimen iraní dijo que no pueden desenterrar el "polvo nuclear" de sus instalaciones porque está enterrado a tanta profundidad que no pueden acceder a él.
Para Trump, el acuerdo propuesto por Irán no solo es inaceptable, sino que está prácticamente muerto.
“Ellos piensan que me voy a cansar de esto o que me voy a aburrir, o que voy a tener alguna presión, pero no hay presión, no hay presión en absoluto. Vamos a tener una victoria completa”, declaró.
Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión, donde el alto al fuego parece mantenerse solo de forma nominal y las negociaciones con Irán siguen estancadas.
