Trump inicia revocación de Siria como patrocinador del terrorismo; Cuba, Irán y Norcorea siguen en la lista

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La administración Trump notificó este miércoles al Congreso su intención de retirar a Siria de la lista estadounidense de Estados Patrocinadores del Terrorismo, un proceso que incluye un período de revisión de 45 días antes de que la decisión sea definitiva.

La medida se produce tras la Orden Ejecutiva del 30 de junio de 2025, con la que el presidente Donald Trump ordenó el alivio de sanciones contra Siria, y después de las garantías ofrecidas por el presidente sirio Ahmed al-Sharaa de que Damasco no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro.

La decisión también reconoce los cambios en el Gobierno sirio y sus acciones en materia de contraterrorismo.

“Levantar las sanciones desbloqueará el comercio y la inversión internacional, dará a Siria una oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio”, indicó un comunicado de la Casa Blanca.

La Administración considera que “una Siria estable, unificada y en paz con sus vecinos beneficia no solo a la región, sino al mundo entero”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, celebró la noticia: "Hoy, el presidente informó al Congreso de su intención de revocar la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo. Este paso histórico abre nuevas posibilidades de oportunidades económicas y recuperación, brindando al pueblo sirio la oportunidad de alcanzar la grandeza".

La notificación al Congreso llega horas después de la reunión que Trump sostuvo con al-Sharaa en Ankara este miércoles en Turquía, al margen de la cumbre de la OTAN.

Durante la conversación, Trump elogió el potencial histórico de Siria y destacó los avances bajo el actual liderazgo.

Al ser preguntado sobre si piensa sacar a Siria de lista de países patrocinadores del terrorismo, el presidente estadoundiese respondió: “Creo que sí lo haré. ¿Por qué no? Ha hecho un gran trabajo”.

La nueva relación con Siria desde la caída Bashar al-Assad

En noviembre de 2025, por primera vez desde la independencia de Siria en 1946, un mandatario sirio fue recibido oficialmente en la Casa Blanca. En esa ocasión, el encuentro en la Oficina Oval se centró en la normalización de las relaciones bilaterales y en la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. También se discutió la posibilidad de que Siria se incorporara a la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el grupo ISIS.

El encuentro marcó un cambio profundo tras la transformación política interna vivida en Siria desde que el ex dirigente rebelde y antiguo miembro de una milicia opositora al régimen de Bashar al-Assad, asumió la presidencia del país en diciembre de 2024.

Cuba, Irán y Corea del Norte permanecen en la lista

A diferencia de Siria, Cuba sigue designada como Estado Patrocinador del Terrorismo por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La lista actual incluye a Cuba, Irán y Corea del Norte, además de Siria hasta que se complete el proceso de revocación.

La designación de Siria como patrocinador del terrorismo databa de 1979. Su eventual eliminación requerirá la aprobación final tras el período de revisión congresional.

Cuba fue incluida por primera vez en el listado de países patrocinadores del terrorismo en 1982. Estar en la lista implica duras limitaciones financieras para La Habana y trabas para operar transacciones bancarias y líneas de crédito a nivel internacional, entre otras limitantes.

Al calor de la política de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos impulsada por el presidente Barack Obama y Raúl Castro, Obama presentó una disposición al Congreso de EEUU, el 14 de abril del 2015, para eliminar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. La medida fue temporal y revocada por las sucesivas administraciones de Donald Trump, Joe Biden y nuevamente Trump en su segundo mandato.