EEUU elimina a alto dirigente de ISIS en ataque aéreo en Siria

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que un ataque aéreo de precisión, realizado el 19 de junio en el noroeste de Siria, acabó con la vida de Alí Husayn al-Ulaywi, identificado como un alto dirigente del grupo terrorista Estado Islámico.

Según el comunicado, la operación forma parte de la campaña estadounidense para interrumpir y eliminar a terroristas que representan una amenaza para ciudadanos estadounidenses, el territorio nacional y sus aliados.

El comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, aseguró que las fuerzas estadounidenses seguirán trabajando junto a sus socios regionales para erradicar los remanentes de Estado Islámico y garantizar la derrota duradera de la organización terrorista.

“El CENTCOM y nuestros socios seguimos comprometidos con erradicar los últimos remanentes del ISIS para asegurar su derrota definitiva”, declaró.

ISIS ha declarado una nueva fase de operaciones en Siria contra el gobierno del presidente Ahmed al-Sharaa, llevando a cabo una serie de ataques desde febrero. El año pasado, el gobierno de Sharaa se unió a la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra el Estado Islámico.



El sábado, el grupo terrorista reivindicó la autoría de un ataque cerca de la ciudad de Manbij, en la provincia de Alepo, al noreste de Siria, informó la agencia británica Reuters.



El reporte señala que el Estado Islámico controlaba aproximadamente una cuarta parte o más del territorio sirio durante la guerra civil en el país árabe, antes de ser expulsado del territorio por la coalición liderada por EEUU y otros adversarios.