Trump nombra a Bill Pulte como Director de Inteligencia Nacional interino

Getting your Trinity Audio player ready...



El presidente Donald Trump nominó este martes a William J. "Bill" Pulte, actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), como Director de Inteligencia Nacional en funciones.

Pulte reemplazará a Tulsi Gabbard, quien anunció su renuncia efectiva el 30 de junio de 2026 por motivos personales relacionados con la salud de su esposo, tras poco más de un año al frente de la comunidad de inteligencia estadounidense.

El presidente Donald Trump anunció la designación a través de Truth Social, destacando las cualidades de su nominado: “Bill Pulte tiene una profunda experiencia gestionando los asuntos más sensibles de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados, y más de 10 billones de dólares en Fannie Mae y Freddie Mac, un aumento sustancial respecto a hace solo 12 meses.”

Esta designación no requiere confirmación del Senado para el cargo interino, aunque Trump ha indicado planes para nominar a un titular permanente en el futuro. Pulte mantendrá simultáneamente sus responsabilidades al frente de la FHFA.

Bill Pulte, de 37 años, es un empresario estadounidense, nieto del fundador de PulteGroup, una de las mayores constructoras de viviendas del país. Antes de su entrada al gobierno, fue CEO de Pulte Capital Partners, una firma de capital privado, y se destacó por su filantropía en redes sociales, donde donaba sumas significativas a personas necesitadas.



En enero de 2025, Trump lo nominó como director de la FHFA, agencia que supervisa a Fannie Mae, Freddie Mac y los bancos federales de préstamos hipotecarios. Fue confirmado por el Senado en marzo de 2025 con apoyo bipartidista y juramentado el 14 de marzo.

Durante su gestión en la FHFA, Pulte se ha convertido en una figura leal a Trump. Ha emitido referidos penales por presunto fraude hipotecario contra figuras demócratas prominentes como la fiscal general de Nueva York Letitia James, el senador Adam Schiff, la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y el representante Eric Swalwell.