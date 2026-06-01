EE.UU. emitirá monedas conmemorativas de la Copa Mundial 

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El Departamento del Tesoro y la Casa de la Moneda de los Estados Unidos anunciaron la próxima producción del programa de monedas conmemorativas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, especificó que la FIFA destinará la totalidad de los fondos recaudados mediante recargos, a programas de fútbol juvenil que benefician a las familias de los militares.



“El programa de monedas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja el inquebrantable compromiso del presidente Trump con los valientes hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, así como con las familias que sirven a su lado”, explicó Bessent.

“Cada dólar proveniente de los recargos apoyará directamente iniciativas de fútbol juvenil para los hijos de los miembros del servicio, ampliando las oportunidades que fomentan el carácter, la resiliencia y el sentido de comunidad”, añadió el funcionario.



“Me siento orgulloso de los hombres y mujeres trabajadores de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, quienes crearán estas hermosas monedas para beneficiar a los hijos de nuestros hombres y mujeres uniformados. Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuamos celebrando el orgullo, el espíritu y el éxito estadounidenses en el marco de nuestro 250 aniversario”, afirmó por su parte el Tesorero Brandon Beach.

Se acuñarán 100 mil unidades de monedas de oro de cinco dólares, medio millón de monedas de plata de un dólar de denominación y 750 mil de 50 centavos de dólar de aleación de metales.

Las piezas tendrán recargos de 35 dólares (oro), $10 (plata) y cinco dólares (aleación).

La Casa de la Moneda dijo que continuará produciendo para satisfacer la demanda, basándose en los costos y en los volúmenes de ventas.



La FIFA se ha comprometido a destinar el 100% de dichos recargos a iniciativas de fútbol juvenil para las familias militares, para canalizar así los fondos aportados por los coleccionistas directamente hacia los hijos de los miembros del servicio.

Esto asegura que los fondos recaudados retornen a los héroes estadounidenses, para amplificar el apoyo al bienestar familiar y al acceso al fútbol en las bases militares de todo el país.

“En vísperas del 250.º aniversario de los Estados Unidos y de la Copa Mundial de la FIFA, este programa de monedas refleja la audaz visión del presidente Trump y el firme liderazgo del secretario Bessent”, señaló Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA.

“Juntos, han garantizado que las familias de los mayores héroes de Estados Unidos sean honradas en el escenario mundial, reafirmando los valores patrióticos que hacen grande a esta nación”, añadió Giuliani.

Los pedidos anticipados comenzarán en breve, y los envíos de los pedidos iniciales se iniciarán antes de la conclusión de los partidos. Estas monedas estarán a la venta durante todo el año calendario y se seguirán enviando a medida que se soliciten.