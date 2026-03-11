Trump: Neutralizamos "casi todos" los barcos minadores de Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump celebró este miércoles el éxito de la reciente misión militar en Oriente Medio en una comparecencia ante la prensa desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, y luego desde las instalaciones de la compañía farmacéutica Thermo Fisher Scientific, en Cincinnati.

Según confirmó el Comando Central de los EEUU (CENTCOM), la operación resultó en la destrucción de al menos 16 buques minadores, neutralizando gran parte de la amenaza en la región.

Trump se mostró contundente al describir la magnitud del ataque: "Destruimos casi todos sus barcos minadores en una noche... casi toda su armada ha desaparecido", afirmó antes de partir a Cincinnati.

"Acabo de hablar con los líderes de varios países y me dijeron que nunca habían visto nada igual. Lo construí durante mi primer mandato y no pensé que lo usaría tanto, pero tenemos el mejor ejército del mundo, sin duda; nadie se acerca".

Trump enfatizó que esta acción militar es una respuesta a décadas de fricciones geopolíticas, caracterizando la trayectoria del régimen iraní como "47 años de abuso y de muertes". Asimismo, instó a los mercados energéticos globales a retomar sus operaciones normales, declarando: "Creo que las compañías petroleras deberían usar el Estrecho de Ormuz".

El presidente también aprovechó la sesión informativa para intensificar su disputa pública con España. La tensión ha escalado tras la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permitir que aviones estadounidenses utilicen las bases de uso conjunto en territorio español para esta ofensiva.

"Creo que no están cooperando en absoluto. ¿España? Creo que han sido muy malos, nada buenos... han sido muy malos con la OTAN", remarcó Trump, reiterando su amenaza de cortar todo comercio con el país europeo. "Se les protege, no quieren pagar lo que les corresponde... el pueblo español es fantástico. El liderazgo, no tan bueno".

Luego, desde el centro de producción de medicamentos en Cincinnati, Trump afirmó que Estados Unidos sufrió durante 47 malos años a Irán, y reiteró que los militares estadounidenses están haciendo un trabajo increíble durante la operación Furia Épica.



